GP Belgio, Leclerc: “Risultato che va oltre le aspettative”

Charles Leclerc ottiene la seconda posizione per il GP del Belgio, ma partirà dalla pole, a causa della penalità che dovrà scontare Max Verstappen

Dopo un periodo nefasto, che ha dato adito a tante polemiche, tante volte sterili e prive di fondamento, il monegasco ha zittito tutti con un giro monster. Charles Leclerc, infatti, si è reso protagonista di una vera e propria magia durante l’ultimo giro del Q3 per il GP del Belgio. Complice la pioggia che ha mescolato le carte in tavola, ma anche una strategia ben azzeccata dal muretto del Cavallino Rampante uniti al talento del monegasco e il gioco è fatto.

CHARLES ON POLE 🙌 We’re starting from P1 after Verstappen’s engine penalty 👊 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/ThWoMvc4Qo — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 27, 2024

La scelta di conservare un set di mescole intermedie per l’ultimo tentativo di Charles nel Q3 ha pagato. Ma il merito va attribuito anche alla maestria del pilota nel saper tenere in pista la monoposto con condizioni così avverse. L’imprevedibilità della pioggia unita alla bellezza dell’inaspettato ha creato un mix emozionante, così commentato da Leclerc: “Non mi aspettavo un risultato del genere in questo weekend con queste condizioni meteo così complicate. Il risultato ottenuto, infatti, va oltre le nostre aspettative, ma è un gran risultato per me e il team”.

La pioggia ha aiutato, ma…

“Domani dobbiamo concretizzare necessariamente quanto ottenuto oggi, concentrandoci il più possibile, seppur non ci sarà la pioggia”. Il meteo ballerino non ha soltanto creato problematiche, ma ha anche aiutato a mescolare le carte e lo stesso Leclerc ammette che senza pioggia non sarebbe andato oltre la quinta posizione. “Si senz’altro, perché senza pioggia probabilmente avrei lottato per la quinta posizione con Mercedes. Ovviamente la pioggia ci ha aiutato e non mi lamento per questo, anzi sono molto felice del giro che ho effettuato nel Q3 ed è bello tornare al vertice in griglia. Adesso però dobbiamo finalizzare il tutto domani”.

Charles Leclerc nails his final lap to take P2 in qualifying, and a P1 start in Sunday’s race 👏#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/lVUyIrUUyL — Formula 1 (@F1) July 27, 2024

L’approccio alla partenza sarà fondamentale, perché solitamente per chi parte in pole a Spa, il primo giro può essere piuttosto complicato. Il monegasco seppur confermando ciò, non si lascia intimorire e promette battaglia, infatti ha concluso dichiarando: “Mantenere la prima posizione al primo giro non è semplice, però vedremo cosa accadrà domani, perché ogni partenza è differente. Ovviamente darò tutto me stesso per mantenere la prima posizione”.