FORMULA 1 LIVE – GP ABU DHABI: la gara in diretta streaming

Max Verstappen rovina la festa a Valtteri Bottas che vede sfumare la pole, proprio negli ultimi istanti della Q3. Una doccia fredda per il pilota finlandese che già assaporava la rivincita sul compagno di box Lewis Hamilton, non ancora al 100% e che si dovrà accontentare di partire al terzo posto, al fianco di un bravissimo Lando Norris.

La terza pole in carriera per il pilota olandese, regala alla Formula 1, un finale di stagione scoppiettante, mettendo le basi per il prossimo anno, ma soprattutto fermando la cavalcata delle due Mercedes, ormai abituate a partire, entrambe dalla prima fila.

Peccato non vedere Sergio Perez tra i primi cinque, mentre sarà Alexander Albon, che dovrà cercare di confermare il proprio sedile, minacciato proprio dal pilota messicano. Mentre Charles Leclerc, partirà nono, Sebastian Vettel, chiude la sua ultima qualifica in rosso, fuori dalla top dieci.

E allora mettiamoci comodi e prepariamoci e godiamoci questo ultimo appuntamento che inizierà alle 14:10. A breve partirà la 17° gara stagionale del mondiale di Formula 1, con lo staff di F1World che seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 13:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, del Gran Premio di Abu Dhabi con aggiornamenti live dal circuito di Manama.

