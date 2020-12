GP Abu Dhabi, qualifiche: super pole di Verstappen

Max Verstappen conquista la prima pole della stagione, la sua terza in carriera, con un giro che mette dietro Valtteri Bottas e Lewis Hamilton

Nella serata a Yas Marina si sono svolte le ultime qualifiche della stagione. Sono con certezza le ultime qualifiche per Sebastian Vettel in Ferrari, per Carlos Sainz in McLaren, per Daniel Ricciardo in Renault e per Sergio Perez in Racing Point. Le FP3 avevano fatto presagire una sessione interessante con una classifica alquanto particolare. Infatti il più veloce era stato Verstappen, seguito da Albon e da Ricciardo; con le Mercedes di Hamilton e Bottas rispettivamente in sesta e nona posizione. Max Verstappen agguanta la pole nel GP di Abu Dhabi con il tempo di 1.35.246, dietro Bottas e Hamilton.

Q1: SUPER LECLERC!

Ancora prima di scendere in pista, durante l’uscita dai box, si ha un episodio tra Verstappen e Latifi in pitlane: con l’olandese costretto al bloccaggio. Il primo (ottimo) tentativo di Hamilton di far segnare un tempo viene cancellato a seguito di una uscita dai track limits tra curva 20 e 21. Hamilton (1.35.528), Bottas (+ 0.171) e Leclerc (+ 0.353) i primi tre.

Non male il Q1 delle due Ferrari che per le qualifiche hanno optato per un cambio di setup: entrambe nel Q2 con il monegasco, come appena detto, terzo e Vettel dodicesimo. Dopo il weekend scorso sulla W11, a Russell con la Williams non riesce la magia di mettere la macchina tra i primi quindici. Fuori nel Q1: Raikkonen (16°), Magnussen (17°), Russell (18°), Fittipaldi (19°) e Latifi (20°).

Q2: VETTEL 13° NELLA SUA ULTIMA QUALIFICA ROSSA

Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault e Carlos Sainz provano in un primo momento a entrare nel Q3 con la gomma media, nonostante per qualcuno possa risultare più difficile qualificarsi con questo set. Per il secondo tentativo solo Leclerc e Verstappen montano la gialla; altri montano invece la rossa come Vettel, Albon, Ocon e Ricciardo.

Con successo il monegasco riesce ad accedere ai primi dieci ponendosi in sesta posizione, mentre il tedesco chiude tredicesimo la sua ultima qualifica in Ferrari. Hamilton il più veloce con 1.35.466 con Bottas distaccato solo di 61 millesimi (entrambi domani partiranno con la media). Fuori nel Q2: Ocon (11°), Ricciardo (12°), Vettel (13°), Giovinazzi (14°) e Perez (che in gara partirà ultimo visto le penalità per il cambio di diversi componenti).

Q3: POLE N. 3 PER VERSTAPPEN

Tutti di nuovo in pista con la gomma più performante. Il primo tentativo con gomma soft vede Bottas primo (1.35.415), Verstappen secondo (+ 0.104), Hamilton terzo (+ 0.135) e Albon quarto (+0.156); interessante come il distacco tra i primi quattro sia stato appena di un decimo e mezzo. Ma al termine del Q3 è uno strepitoso Max Verstappen a conquistare la pole position (la prima del 2020) con 1.35.246, secondo Valtteri Bottas (+ 0.025), terzo Lewis Hamilton (+ 0.086).

Molto bene le McLaren con Lando Norris che ottiene il quarto tempo e Carlos Sainz sesto. Non spumeggiante Charles Leclerc nel Q3 che non va oltre il nono posto, ricordando che domani dovrà scontare tre posizioni di penalità a causa dell’incidente della scorsa settimana al GP di Sakhir. Top Ten: Verstappen, Bottas, Hamilton, Norris, Albon, Sainz, Kvyat, Stroll, Leclerc e Gasly.