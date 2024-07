Ferrari: novità in arrivo in Belgio

Ferrari si prepara a introdurre piccole novità, che vedremo sulla vettura a partire dal GP del Belgio. Il pacchetto aerodinamico è tuttavia previsto per Singapore

La Ferrari vuole reagire e per farlo porterà con sé in Belgio alcune novità. Si parla di piccoli ritocchi meccanici che non andranno a rivoluzionare la SF24, ma saranno utili per indirizzare la Scuderia in vista dei prossimi aggiornamenti. C’è ancora da aspettare però per le novità a livello aerodinamico, che vedremo in pista non prima di Singapore.

Per il Cavallino non è tutto rose e fiori, specialmente visto l’andamento negativo intrapreso dopo la vittoria del GP di Monaco. Tra strategie errate e pacchetti di aggiornamenti inefficaci, Ferrari si è vista superare a livello prestazionale da McLaren, che sembrerebbe diventata la vettura più veloce in griglia. Red Bull fatica a mantenere il dominio, con Verstappen che ha mancato sei vittorie in questa stagione, e la Rossa desidera cogliere questa opportunità.

Maranello alla ricerca della “retta via”

L’ultimo trittico di gare è stato parecchio deludente per la Scuderia, a seguito di aggiornamenti che non hanno portato i frutti desiderati. Complice forse l’aver anticipato il secondo pacchetto, Ferrari si è ritrovata come “smarrita nel buio” e forse addirittura fuori dalla corsa mondiale. È necessario quindi correre ai ripari e cercare di provocare un’inversione di tendenza, in modo da evitare di danneggiare anche il progetto 2025.

In Ungheria si prevedono già passi avanti con un nuovo fondo. Naturalmente non si parla di rivoluzione, ma di piccole modifiche aventi lo scopo di eliminare il fenomeno del bouncing, ripresentatosi sulla vettura a seguito dei nuovi aggiornamenti. Ferrari prevede novità anche per il Belgio, ma la cosa importante è trovare un assetto funzionale all’Hungaroring, con lo scopo di avere una linea da seguire anche per i successivi sviluppi aerodinamici.

Ferrari non perde le speranze

Parlando di aerodinamica bisognerà aspettare Singapore per vedere delle modifiche: vogliono trovare un compromesso in termini di carico. A Maranello la speranza non manca, infatti si pensa che siano già in una fase “avanzata” nella risoluzione delle difficoltà. Ad alimentare queste voci è Carlos Sainz, che a Silverstone spiega come il team di Maranello abbia capito quali siano i problemi e che le ore in galleria del vento l’aiuterà a sistemare il pacchetto di Barcellona.

Non ci si aspetta di certo un miracolo, ma ogni passo avanti aiuterà sicuramente a costruire una linea guida da seguire. Ferrari deve tuttavia fare i conti con alcuni ostacoli, in primis i limiti sul budget, già altamente compromesso dagli ultimi aggiornamenti. Successivamente non c’è più alcun margine d’errore per la Rossa, che sarebbe ora arretrata di circa 2 mesi di sviluppo rispetto alla concorrenza. Tutto questo nel corso di un momento molto delicato dopo che Enrico Cardile, oramai ex direttore tecnico, ha presentato le dimissioni.

Di: Lavinia Masciocchi