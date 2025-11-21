Ayao Komatsu: “il doppio pitstop distruggerà il GP del Qatar”

Ayao Komatsu, Team Principal della Haas, si pronuncia sulla decisione di introdurre il doppio pitstop obbligatorio al GP del Qatar

Il team principal del team americano Haas Ayao Komatsu si è espresso sul doppio pitstop introdotto per il GP del Qatar. Secondo Komatsu, il tetto di 25 giri per set di gomme imposto da Pirelli è una “limitazione artificiale”. Tutti i piloti saranno costretti a effettuare almeno due pitstop, tenendo in considerazione i 57 giri di gara. È la seconda volta che a Losail viene imposta una strategia specifica, che nasce dalla preoccupazione per le alte temperature e l’impatto che hanno sui pneumatici.

“Non sono d’accordo con queste limitazioni” dichiara Komatsu “ma immagino che Pirelli sia spaventata da ciò che è accaduto l’anno scorso. Quindi, per non rischiare di imbattersi in un’altra situazione del genere, hanno imposto un limite artificiale per impedire un solo pitstop”.

“È quando le due strategie possono funzionare che la gara è avvincente”

Il TP continua: “Il problema non è solo il pitstop singolo. Quando la prestazione delle gomme è sul filo tra una o due soste, è lì che nascono le gare più emozionanti. Basta guardare Brasile o Messico. Quando entrambe le strategie funzionano, nasce l’emozione. Pirelli dovrebbe puntare a quello”.

Nel 2023, era stato imposto un tetto di 18 giri per set, costringendo i team a effettuare un triplo pitstop. “La gara è stata brutta, vero?” sottolinea Komatsu. “Tutti effettuarono il pitstop nella stessa finestra. Nessuno è stupido e, quando imponi delle limitazioni artificiali, arrivano tutti alla stessa conclusione. Se provi a forzare qualcosa, peggiori tutto“.

Se il limite resterà, la gara del Qatar rischia di diventare monotona sul piano strategico: con tutti costretti a fermarsi almeno due volte, la variabilità nelle strategie si riduce drasticamente, e il brivido della scommessa sulle gomme potrebbe scomparire. Non resta che aspettare la gara effettiva e vedere se questa limitazione non fermerà le emozioni.