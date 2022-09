Formula 1 e numero chiuso: il caso USA

Gli USA stanno entrando sempre di più nel circolo della Formula 1?

Da sempre la Formula 1 è considerato come un circolo elitario, composto da pochi eletti. In questo circolo, i migliori 20 piloti del mondo e le migliori 10 squadre si danno battaglia punto a punto per arrivare al tanto sognato titolo mondiale, che porta direttamente nell’Olimpo del Motorsport. Salta all’occhio, però, la mancanza di piloti e squadre (salvo la Haas) di appartenenza statunitense. E con l’arrivo nel 2023 di ben tre tappe USA nel calendario di Formula 1, il fatto diventa un piccolo caso mediatico.

Come spiegato dalla testata SoyMotor, un team americano entrante per avere un po’ di rilevanza ha bisogno di un pilota americano. Quando, però, fanno capolino il nome di Andretti come proprietario di squadra, e quello di Colton Herta come pilota, il Circus si chiude, o comunque cerca di ostacolarne l’arrivo. La spiegazione? Il budget.

Ragionando in termini di costi, con l’ingresso di un nuovo team in griglia, gli attuali team dovrebbero dividersi ulteriormente il budget. Se già i maggiori team perderebbero circa il 9-10% della loro quota, i team più ridotti o comunque con meno disponibilità liquida si troverebbero letteralmente con l’acqua alla gola. E, chiaramente, faranno di tutto per evitare che un nuovo concorrente li metta in una situazione simile. Un numero chiuso a tutti gli effetti.

Punti superlicenza

Altro punto importante del ‘caso numero chiuso’ prende in considerazione direttamente i piloti. Il numero chiuso della Formula 1, infatti, non riguarda solamente le squadre, ma anche i piloti che gareggiano. Dopotutto, sono i migliori venti piloti al mondo che si sfidano, non si possono fare eccezioni. Ecco perché è stato ideato il sistema di Formula 3 e Formula 2, propedeutici per l’ingresso nella categoria maggiore.

Il caso particolare di Colton Herta ne è un esempio. Classe 2000 e con background interessante in IndyCar, l’americano non avrebbe punti necessari per la superlicenza. Questo perché il sistema di punteggio pare essere sbilanciato più verso categorie europee che americane. Tuttavia, il nome di Herta è stato spesso associato ad AlphaTauri. Se, da un lato, Red Bull sta spingendo per farlo entrare in Formula 1 facendo un’eccezione sulla questione, la Formula 1 ed i vari team non sembrano essere totalmente convinti. E ancora una volta, il numero chiuso potrebbe essere la strategia adottata dal colosso del Motorsport.