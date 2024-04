Formula 1 e gelato, ecco l’ultima di Leclerc

Formula 1 e gelato: ecco la nuova invenzione di Charles Leclerc in collaborazione con la famosa catena Grom

Per tutti i lettori di F1World, intendiamo estinguere ogni dubbio nel comunicarvi che non siete ancora su un sito di cucina. Vi stiamo parlando della nuova idea imprenditoriale del pilota di Formula 1 Charles Leclerc, che ad oggi riguarda in particolare il gelato. Un dolce che conquista tutti da circa cinque secoli, ma che per via del suo alto contenuto calorico è bandito dalla tavola degli atleti più conosciuti.

Per questo, il pilota monegasco ha fondato la sua idea sulla base di esigenze personali, riuscendo a collaborare con Grom. La famosa catena di gelati ha prodotto in collaborazione con il pilota di Formula 1, 5 gusti a ridotto contenuto calorico. La sua distribuzione avverrà tramite le più famose catene di supermercati italiani, ma presto si spera che la sua distribuzione raggiunga anche la Francia. A seguito della sua uscita, il pilota di Formula 1 si è recato a Milano in occasione della sua presentazione, insieme alla presenza di Federico Grom e Guido Martinetti.

Le parole del monegasco

“Ho dedicato tutta la mia vita a provare a diventare il miglior pilota di Formula 1 e continuerò a farlo, ma oggi parliamo di una nuova avventura. Tutto nasce dal fatto che io ho sempre amato il gelato, ma la forma fisica è molto importante per le mie prestazioni. LEC è il prodotto di cui avevo bisogno.” Successivamente, Leclerc parla della sua collaborazione con Federico Grom e le sue prime conversazioni con Guido Martinetti. “Era il mio primo anno in Ferrari e gli dissi che mi sarebbe piaciuto aprire una gelateria a Montecarlo dove sono nato. Ma lui mi disse che bisognava pensare le cose più in grande.”