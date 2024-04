UFFICIALE: annunciato il calendario di Formula 1 2025

Arriva già l’annuncio del calendario della prossima stagione nel Circus: 24 gare per la Formula 1 del 2025

Largo anticipo per il Circus che annuncia già da ora le date per la prossima stagione. Si prospetta per il 2025 la conferma dei 24 Gran Premi della stagione in corso per la Formula 1, con alcune modifiche. Gli eventi infatti per alcune tappe subiranno degli spostamenti in termini di date. A partire dal Gran Premio del Bahrain e quello di Arabia Saudita che si terranno ad aprile 2025, sempre a causa del Ramadan. Questa volta, infatti, la prima tappa della prossima stagione sarà quella a Melbourne, dal 14 al 16 marzo.

Non cambia invece l’ultima tappa, quella di Abu Dhabi, che si svolgerà nel primo weekend di dicembre 2025. 24 round diversi per il 75esimo anniversario che porteranno ancora una volta il paddock in giro per il mondo. Con una pausa estiva ad agosto, la prima parte terminerà in Ungheria e riprenderà subito dopo a Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda. Queste modifiche creano ancora di più un flusso geografico ordinato, che parte dall’Asia e passa dapprima per l’Europa, per poi arrivare nelle Americhe in autunno.

L’entusiasmo dei piani alti

Stefano Domenicali ne è entusiasta. “Siamo grati alla FIA, agli sponsor e ai partner delle città che ci ospitano. Tutti ci supportano nel garantire questo programma che promette di avere un altro anno fantastico per la Formula 1”. I cambiamenti vedono un ritorno alla vecchia impostazione dei Gran Premi: dopo sei anni infatti il Gran Premio D’Australia torna ad aprire la stagione. Nel 2020 fu infatti sostituito nel 2020 da quello d’Austria a causa del Covid e dal 2021 al 2023 da quello del Bahrain per il medesimo motivo.

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha aggiunto: “Il calendario del campionato mondiale FIA Formula One 2025 è stato approvato dal World Motor Sport Council. Ciò mostra quanto la nostra sia una missione collettiva per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità attraverso la regionalizzazione degli eventi”. L’ambiente è importante e infatti è un dovere condiviso quello di garantire anche salute e il benessere del personale in viaggio attraverso un ordine degli eventi ottimizzato.

“La Formula One Management, sotto la direzione di Stefano Domenicali, ha prodotto un calendario che tocca sia circuiti tradizionali che i più moderni, “ ha aggiunto il presidente della FIA. “Noi ringraziamo sempre gli ASN ospitanti, gli organizzatori locali e le molte migliaia di volontari della FIA per i loro instancabili sforzi. La Formula 1 è uno spettacolo globale e di massa e noi ci prepariamo a celebrarne il 75esimo anniversario”.

Francesca Luna Barone