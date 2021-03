Formula 1 al lavoro per rivoluzionare i weekend di gara

Obiettivo: aumentare lo show. Potrebbe quindi cambiare dl 2022 il weekend di gara, al fine di aumentare lo spettacolo in pista

La Formula 1 sta seriamente pensando di rivoluzionare il format dei weekend a partire dal 2022. L’idea è quella di spostare le qualifiche al venerdi, introducendo una sprint race al sabato e gara classica la domenica. Stefano Domenicali in una call con gli investitori ha parlato dell’opzione su cui si sta lavorando, che prevede, come detto un nuovo format per il fine settimana.

“L’idea che abbiamo condiviso, e che penso abbia ricevuto ottimi feedback da parte di tutto il paddock, è che proveremo a fare qualcosa che ci faccia disputare una qualifica venerdì e una gara sprint al sabato che determinerà l’ordine di partenza per la gara, la gara classica della domenica ”, ha spiegato il nuovo CEO della Formula 1.

LA DECISIONE DEFINITIVA PRIMA DEL BAHRAIN

Il manager imolese non ha fornito ulteriori dettagli o rivelato se i punti verranno assegnati anche nelle gare del sabato. Quello che ha chiarito è che, tenendo conto che il nuovo format del weekend sarà testato in tre GP già nel 2021, la decisione finale verrà presa prima del GP del Bahrain. D’altra parte, ha sottolineato che l’obiettivo principale è intrattenere i fan e rendere le gare più avvincenti.

“Il nostro obiettivo è cercare di offrire qualcosa di eccitante alle persone che verranno a vedere l’evento, alle persone che guardano la TV e più in generale a tutte le persone che sono davvero fan della Formula 1. Ovviamente di tutto ciò discuteremo con le squadre e con la FIA nelle prossime settimane, per presentare il format finale prima dell’inizio della stagione in Bahrain”, ha concluso Stefano Domenicali.

Bisognerà quindi aspettare il prossimo 28 marzo per capire se la Formula 1 manterà intatto il suo DNA, o andrà verso una completa mutazione…