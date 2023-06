Fiocco rosa in casa Raikkonen: benvenuta Grace

La famiglia di Kimi Raikkonen si allarga. Il pilota finlandese e la moglie hanno da poco dato il benvenuto alla terzogenita Grace

Grande gioia in casa dell’ex pilota di Formula 1. Nella giornata di ieri, infatti, Raikkonen e la moglie Minttu Virtanen hanno dato il benvenuto alla terzogenita Grace. Dopo Robin Ace nato il 27 gennaio 2015 e Rianna Angelia Milana nata nel 2017, la famiglia si allarga con l’arrivo di un’altra bambina. La nascita è stata annunciata attraverso i social con la dolce frase: “Benvenuta al mondo Grace, ti amiamo tanto“.

3rd Icecube is here ❤️Congratulations to the Raikkonen family!❤️ Welcome to the world Grace 🤍We love you so so much! ❤️ 📲mintturaikkonen pic.twitter.com/T6trz8DRR9 — Kimi Räikkönen #bwoah (@Kimi7iceman) June 13, 2023

Quello con Minttu Virtanen non è il primo matrimonio del finlandese, sposato fino al 2013 con l’allora Miss Scandinavia Jenny Dahlman. Raikkonen ha poi conosciuto la sua attuale moglie, ex hostess di volo, dalla quale ha avuto anche tre bellissimi bambini, tra cui l’ultima arrivata Grace. La coppia ama l’Italia e non perde l’occasione di visitarla, ma solo per le vacanze. La dimora della famiglia Raikkonen si trova infatti in Svizzera e prende il nome di Villa Butterfly, una lussuosa reggia perfettamente conforme allo stile dell’ex pilota di Formula 1.

La nuova vita lontano dalla Formula 1

Kimi Raikkonen ha un posto speciale nel cuore dei Tifosi. Il mondiale vinto dal finlandese nel 2007 è stato anche l’ultimo vinto dalla Rossa. Chiamato a sostituire niente poco di meno che Michael Schumacher, molti sarebbero stati schiacciati dalla pressione, ma non lui. Dopo una stagione molto combattuta, Raikkonen ebbe la meglio sulle McLaren di Hamilton e Alonso e riuscì a vincere il campionato di un solo punto nell’ultima gara del calendario a Interlagos. Gli ultimi anni in Formula 1 sono stati difficili e il finlandese ha lasciato definitivamente il Circus nel 2021.

Dopo essersi lasciato alle spalle il mondo della Formula 1, Raikkonen si è dedicato alla famiglia, non rifiutando però il ritorno in pista, correndo un paio di gare in NASCAR nelle ultime due stagioni. Le attenzioni di Kimi, sono tuttavia rivolte al primogenito Robin Ace, promettente talento automobilistico che al momento gareggia nei kart. E’ possibile vedere sui profili social del finlandese tutto l’orgoglio per le vittorie del figlio, con la speranza, un giorno, di rivedere un nuovo Raikkonen sulla griglia di partenza di Formula 1.