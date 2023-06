GP Canada, anteprima: circuito, meteo

GP Canada 2023, round 8. Siamo in Canada e a Montreal, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, per una nuova prova del mondiale

GP Canada 2023, anteprima – Giusto un weekend di relax, prima di riaccendere i motori con il GP Canada, in programma nel weekend al Gilles Villeneuve Circuit di Montreal.

Dopo due gare consecutive, come il GP Monaco e GP Spagna, la Formula 1 lascia nuovamente l’Europa, e torna nel continente americano a distanza di qualche settimana dal GP Miami. La direzione è il nord e il Canada, con la località di Montreal che si prepara a ospitare il Circus e la 54° edizione del GP Canada.

Max Verstappen e la Red Bull, reduci dall’ennesima vittoria stagionale al GP Spagna, sono ormai solidi in classifica e nella loro cavalcata sempre più solitaria, verso la vittoria iridata 2023. La vettura non sembra mostrare punti deboli, o problemi affliggono per lo più gli avversari. Di sicuro, anche in Canada sarà il team favorito per la vittoria.

In Spagna, le Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell hanno dato i primi segnali di ripresa, grazie agli aggiornamenti portati sulla vettura. In Canada, saranno attese ulteriori conferme, sulla bontà di questa W14 B. Vedremo se saprà riportare il team alla vittoria.

La Scuderia Ferrari, reduce dal K.O. in terra spagnola, nonostante gli aggiornamenti portati sulla SF-23, si prepara ad affrontare questa nuova tappa, con la speranza di riscattare questo deludente avvio di stagione. C’è attesa per conoscere gli sviluppi sugli aggiornamenti, e chissà se sulla pista di Montreal possano mostrare dei segnali positivi. Attesa e speranza anche da parte dei piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che non vedono l’ora di poter risalire la china in questa stagione.

Gara di casa Stroll

Il GP di Canada è la gara di casa di Lance Stroll. Il pilota e figlio di Lawrence Stroll, proprietario del team Aston Martin, è reduce da un inizio di stagione non molto positivo, malgrado la competitività mostrata dalla vettura, guardando i risultati di Fernando Alonso. In Spagna, Stroll Jr, ha concluso nella top ten e portando a casa un buon bottino di punti. Chissà se il weekend di casa, possa dargli un’ulteriore spinta per fare bene. Del resto, anche Fernando Alonso spera di poter riscattare, il weekend spagnolo e tornare sul podio.

Il Gilles Villeneuve Circuit, tracciato ormai storico, dove i colpi di scena, sorprese non sono mai mancati. Così come l’alta probabilità di vedere in azione la Safety Car in pista, che potrebbe stravolgere le strategie.

Gilles Villeneuve Circuit

Tutto è pronto al Gilles Villeneuve Circuit, per la 54° edizione del GP Canada. La primissima gara in Canada, si disputò nel 1978 al Mosport Park circuit, terminata con la vittoria di un pilota di casa, Gilles Villeneuve. Le successive edizioni si disputarono al Mont-Tremblant, per poi spostarsi a Montréal dove tuttora si corre.

Il tracciato sorge nella splendida località di Montréal, ed è stato intitolato all’indimenticato Campione Gilles Villeneuve, in seguito alla sua tragica morte. Un omaggio da parte dei connazionali e non solo, verso un pilota che grazie alle sue imprese ha conquistato il cuore di moltissimi appassionati di quegli anni e fino ai giorni nostri. Il circuito è stato realizzato nel Parc Jean-Drapeau sull’Isola di Notre-Dame in vista dei Giochi Olimpici del 1976, sull’estuario del fiume Lorenzo.

Il tracciato si snoda lungo il perimetro dell’Isola di Notre-Dame ed è semi-cittadino con le vie di fuga pressoché assenti. È lungo 4,361 km costituito da 14 curve e saranno 70 i giri da completare in senso orario, per una distanza totale di 305,27 km.

Un tracciato molto amato dai piloti e dalle Scuderie, per via delle infrastrutture necessarie in dotazione, le sue caratteristiche, ovvero un susseguirsi di curve lenti e veloci, rettilinei rapidissimi che mettono a dura prova la meccanica delle monoposto e frenate brusche, che impegnano molto l’impianto frenante, ma anche la trazione.

Come per Montecarlo anche qui l’abilità del pilota la fa da padrone, per via della presenza dei muretti molto vicini alla pista, con punti che permetterà ai piloti di fare il pelo, nel tentativo di fare il tempo. Tra i muretti, il più famoso è il Muro dei Campioni posto subito dopo la variante finale per cui occorre fare attenzione anche se recentemente sono stati fatti dei lavori per migliorare la sicurezza.

DRS

Come di consueto, la FIA, ha reso nota le zone dove sarà possibile attivare e sfruttare il sistema DRS. Saranno ben 3 le zone DRS sul circuito di Montreal

la prima, sul rettilineo di partenza fino alla curva 1; la seconda, sul breve rettilineo tra la curva 7 e la 8; la terza, all’uscita dal famoso tornantino e appena dopo la curva 12, che immette sul lungo rettilineo che riporta verso i box.

Le celle di rilevamento saranno posizionate, poco prima della curva 6 e poco dopo la curva 9.

Pirelli: C3, C4, C5

Pirelli ha scelto le mescole più morbide della gamma, per il GP Canada 2023, ovvero C3 P Zero White Hard, C4 P Zero Yellow Medium, C5 P Zero Red Soft.

Il Gilles Villeneuve Circuit, è un tracciato semi-permanente lungo 4,361 km, realizzato sull’isola artificiale di Notre Dame, accanto al fiume San Lorenzo. È composto da sei curve a sinistra e otto a destra, e da tre rettilinei, di cui uno molto lungo. La velocità media è relativamente bassa, per via dei continui cambi di direzione e continue frenate.

Per via delle caratteristiche, sarà molto importante la trazione e la frenata. La superficie stradale, si evolve rapidamente, non presenta velocità importanti. Le temperature tendono a essere più fresche.

Attenzione al meteo, e agli interventi in pista della Safety Car. Una buona strategia, con un occhio costante sulle previsioni meteo sarà fondamentale. Nel 2022, la maggior parte dei piloti hanno optato per una strategia a due soste. Altri piloti, soprattutto chi partiva dalle retrovie, hanno preferito la singola sosta.

Che tempo farà?

Nell’attesa che inizi il weekend, come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo, per il GP Canada 2023.

Generalmente, è difficile poter emettere una previsione meteo precisa per il GP Canada, storicamente noto per l’essere imprevedibile e incerto. Per questo motivo, consigliamo di tenere monitorato il meteo, onde evitare possibili sorprese e in vista della gara.

Nel weekend è attesa la pioggia, e con ogni probabilità nelle giornate di venerdì e sabato. Al 60% di probabilità potremmo assistere a una sessione di qualifiche sul bagnato, come è accaduto nel 2022.

Qui, di seguito andiamo a vedere le previsioni meteo attese per il weekend del GP Canada 2023:

Venerdì 16 giugno 2023

Temperature: max 24°C, min 14°C; cielo con nubi sparse; Possibilità di pioggia debole tra le 10.00 e le 11.00, e a partire dalle 18.00. Umidità al 70%. Vento con raffiche intorno al 9 km/h

Sabato 17 giugno 2023

Temperature: max 22°C, min 13°C; cielo con nubi sparse, con possibilità di pioggia debole; Possibilità di pioggia debole dalle 16.00 alle 17.00; Umidità al 70%. Vento con raffiche intorno a 15 km/h.

Domenica 18 giugno 2023

Temperature: max 23°C, min 13°C; cielo con nubi sparse, ma sereno; Probabilità di pioggia al 0%; Umidità al 40%. Vento con raffiche intorno a 13 km/h.