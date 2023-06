Perez fiducioso: “Posso battere Verstappen, sono al suo livello”

Le ultime prestazioni di Sergio Perez non sono state all’altezza del suo compagno di squadra, ma l’obiettivo adesso è solo uno: battere Verstappen

Che la Red Bull giochi in una categoria tutta sua è ormai qualcosa di assodato. L’unico candidato a battere l’egemonia di Verstappen sembrerebbe quindi essere Sergio Perez. O, quantomeno, così sembrava a inizio stagione, quando a vittoria di Verstappen si alternava un trionfo del messicano. Questo trend sembra per essersi interrotto dopo l’ultima vittoria a Baku, e ormai l’olandese si trova a ben 53 punti di vantaggio sul compagno di squadra.

Tuttavia, il pilota messicano ritiene di avere le capacità non solo per lottare, ma addirittura per battere il proprio compagno di squadra. Gli ultimi Gran Premi, entrambi conclusi da Perez fuori dal podio, sono stati condizionati da errori commessi in qualifica. In assenza dei quali, il pilota è convinto che il divario con il compagno di squadra sarebbe nettamente inferiore. “Sono stato allo stesso livello di Max dall’inizio della stagione, in un modo o nell’altro.” afferma infatti. “A volte meglio o a volte peggio, ma penso che sia come dovrebbe essere“.

“Essere compagno di squadra di Max è probabilmente la cosa più difficile, perché è un pilota che non ha molti difetti. Ma penso che sia possibile batterlo. La velocità c’è“. Perez ribadisce che, senza gli incidenti in qualifica, la situazione sarebbe diversa. “Se l’incidente di Monaco non fosse accaduto e io fossi a mezzo secondo dal suo ritmo mi preoccuperei“.

PEREZ IN VISTA DEL GRAN PREMIO DEL CANADA: “SO COSA DEVO FARE”

Il pilota si è mostrato orgoglioso del lavoro svolto dalla scorsa stagione, lavoro che ha portato a migliorare le proprie prestazioni. “La cosa positiva è che siamo stati in grado di cambiare le cose, e voglio ottenere più vittorie. Mi sono adattato molto meglio alla vettura quest’anno. Capisco i punti deboli che ho avuto l’anno scorso. Questo è il lato positivo della stagione, finora“.

Questo fine settimana si disputerà in Canada l’ottavo appuntamento del mondiale. Sergio Perez si è mostrato entusiasta di tornare in pista, soprattutto dopo un lungo lavoro svolto con la sua squadra al quartier generale di Milton Keynes. “Non vedo l’ora di tornare dietro il volante questo fine settimana. Sono stato a Milton Keynes dopo il GP di Spagna, ho lavorato sodo con la mia squadra e ho avuto delle conversazioni molto costruttive. So cosa devo fare per tornare alla forma in cui sono in grado essere“.

“Come squadra sappiamo come portare la monoposto in una finestra in cui mi comporterò al meglio. Per superare momenti come questo, è più importante che mai lavorare in squadra. Ci sosterremo tutti a vicenda per lottare per la vittoria in Canada. Ho una monoposto fantastica ed è sempre emozionante essere al volante. Devo essere molto costante a Montreal, e avere un fine settimana pieno.” conclude il pilota.