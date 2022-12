FIA: un premio inaspettato per Hamilton

La FIA premia Lewis Hamilton per “l’azione dell’anno”, in riferimento al doppio sorpasso su Perez e Leclerc nella gara di casa

Una stagione senza vittorie per Lewis Hamilton, ma con la magra consolazione di un premio assegnatogli dalla FIA. Il pilota inglese è stato premiato dalla Federazione per il miglior sorpasso della stagione. La sua manovra ai danni di Sergio Perez e Charles Leclerc nel GP di Silverstone gli è valsa la riconoscenza dei tifosi e della FIA. Hamilton disputò una gara a dir poco spaziale a Silverstone, chiudendo poi al terzo posto allo sventolare della bandiera a scacchi. Con una gestione degli pneumatici fantastica, infatti il pilota inglese fu uno degli ultimi a fermarsi per montare il compound più soft, che unito al passo della sua W13, gli sono valsi 15 punti nella gara di casa.

Hamilton, una gara da leone

La Safety Car causata da Estaban Ocon ha dato ad Hamilton la chance di montare le soft a dieci giri dal termine, dando vita a una gara nuova. Se la vittoria era praticamente impossibile, l’obiettivo del britannico era quanto meno il secondo posto, ma davanti aveva due ossi duri come Leclerc e Perez. Lewis sapeva che Leclerc era ormai fuori dalla lotta avendo le mescole dure ormai usurate e, vedendosi sorpassare dal messicano ha aspettato la sua occasione. Occasione che non tarda ad arrivare quando, negli ultimi giri Checo sorpassò il monegasco dando così ad Hamilton la possibilità di agguantare il terzo posto. Un doppio sorpasso che ha mandato in delirio il pubblico inglese.

“L’azione dell’anno”

La battaglia fra i tre piloti è stata una delle più emozionanti della stagione. Gara che si concluse con la vittoria di Carlos Sainz, secondo posto per il messicano ed Hamilton a chiudere il podio, il dodicesimo podio nella gara di casa per il britannico. Il premio ricevuto da Hamilton succede a quello ricevuto da Alonso nel 2021 quando, nel GP di Ungheria si difese con le unghie e con i denti dal pilota inglese.

Lorenzo Apuzzo