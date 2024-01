FIA: svelati gli orari di partenza dei Gran Premi 2024

La FIA ha reso pubblici gli orari di partenza programmati per i Gran Premi della nuova stagione 2024

Rivelati dalla FIA gli orari di partenza di tutti i Gran Premi del 2024. Orari che però risultano quasi invariati rispetto a quelli della stagione precedente, tranne per due eccezioni. Nel corso della nuova stagione infatti, contraddistinta da un record assoluto di 24 gare, solo il GP di Miami e quello del Qatar avranno un orario d’inizio differente. Rispettivamente alle 16:00 ora locale e alle 20:00. Un cambiamento significativo per il GP svolto sul circuito di Losail, doveroso dopo le problematiche riscontrate lo scorso anno.

Nel corso del GP arabo passato, la maggior parte dei piloti ha riscontrato problematiche causate dalle elevate temperature. Caldo che ha portato i piloti a guidare in condizioni estreme o addirittura al ritiro dalla gara. Una modifica quindi necessaria, che dovrebbe garantire una maggiore sicurezza, sia fisica che mentale, per i componenti dei diversi team. Ciò soprattutto grazie alle possibili migliori condizioni climatiche presenti al nuovo orario stabilito.

Poche variazioni di orario

Tra i Gran Premi che non hanno subito alcuna variazione oraria c’è quello di Las Vegas. Lo stesso, infatti, si terrà come lo scorso anno il sabato alle ore 22:00 locali. Anche in questo caso, le difficoltà non mancarono. Tra lo scoperchiamento di un tombino all’inizio delle FP1 e il congedo del pubblico a causa di problemi organizzativi, le polemiche a riguardo furono ben presenti. Soprattutto dai team principal.

“In un modo o nell’altro è stato un fine settimana impegnativo per tutti dietro le quinte” ha dichiarato Christian Horner sul GP in questione. “E credo che dobbiamo pensare a come migliorare la situazione per il futuro”. Insomma, citando sempre le parole del team principal della Red Bull: “Tutti lasciano Las Vegas un po’ fott***!”. Tra le aggiunte, invece, troviamo il GP di Cina. Scomparso dal calendario per quattro stagioni a causa della pandemia mondiale di Covid-19. Tra ritorni e miglioramenti, la stagione 2024 si prospetta quindi più lunga del previsto e, stando alle diverse dichiarazioni, fortunatamente più sicura.

Martina Romeo