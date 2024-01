Komatsu su Haas: “Non sono qui per interpretare Steiner”

Il nuovo del boss della Haas ci tiene a puntualizzare il suo ruolo a seguito dell’uscita di scena di Guenther Steiner

Nel 2024, la priorità della Haas sarà quella di far tornare la carrozza sulle giuste rotaie. E a far sì che ciò accada è il nuovo boss della scuderia Ayao Komatsu. Il lavoro svolto fin ora dal Guenther Steiner non è stato abbastanza per la Haas, che termina l’annata con l’ultimo posto nel campionato costruttori. Sicuramente il risultato ottenuto non ha soddisfatto le aspettative dell’amministrazione, che non ha perso tempo nel trovare riparo alla situazione.

Di certo, riconosciamo che il lavoro assegnato al boss giapponese non è da poco, per questo ad oggi Ayao Komatsu si apre ai microfoni della stampa per chiarire la sua posizione in merito a quanto detto. “Sicuramente. Non sono qui per interpretare il personaggio di Guenther Steiner. Siamo due persone completamente diverse. Non sono lui. Siamo due personaggi completamente diversi, come potrete vedere. Lui ha difetti e qualità per il mio punto di vista. Quindi sto cercando di essere qualcun’altro. Gene Haas è ben consapevole di questa differenza, ecco perché la sostituzione di Steiner è stata voluta. “

”Sono sicuro che Gene voglia qualcosa di diverso. Quindi proverò in tutti i modi di essere qualcosa completamente di diverso, e soprattutto di tirar fuori la versione migliore di me. Sono concentrato sui miei miglioramenti. Voglio essere abbastanza fiducioso del fatto di essere la persona giusta per risollevare le cose qui. Io credo che con la giusta intenzione, se la motivazione è forte riusciamo a lavorare bene come squadra. Se riesco ad arrivare alle persone, riesco ad unirle per un unico obbiettivo, che è quello di ottenere risultati positivi per il 2024.” In seguito, l’attuale boss della Haas conclude l’intervista parlando dei prossimi passi da fare come squadra, nel tentativo di aggiustare alcune componenti che non andavano sotto l’amministrazione di Steiner.