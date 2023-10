GP Qatar: piloti fronte comune contro il caldo rovente

I piloti sono d’accordo che queste condizioni non possono ripetersi

Il Gran Premio del Qatar sembra destinato ad essere segnato dalle polemiche sui cordoli della pista di Losail e sui danni che provocano alle gomme. Ma anche il caldo è il protagonista della gara in Qatar, ed ha spinto i piloti al limite. Tutti hanno terminato la gara visibilmente colpiti, concordi nel dire che è stata la loro gara più dura e con una cosa chiara: ad ottobre, con quelle temperature, in Qatar non si può correre.

Non è stata una sorpresa che la temperatura del carburante fosse piuttosto elevata durante il Gran Premio del Qatar, ma non ci aspettavamo questo risultato dalle condizioni in cui i piloti avevano completato il test. L’essenza del layout e del proprio test, sommate alle alte temperature a cui hanno temuto del come farne fronte nel ‘cockpit’, hanno prodotto immagini allarmanti.

Mentre Logan Sargeant si è dovuto ritirare, altri hanno ‘resistito’ fino alla bandiera a scacchi, ma in una situazione estrema. Ad esempio Esteban Ocon, che ha vomitato durante la gara. “Sei punti… sono i punti più difficili, la gara più difficile. L’aria nell’abitacolo è orribile, è come se ci fosse fuoco dentro il casco. Onestamente ho sentito la velocità solo a 15° o 16° di virata. Ho vomitato in macchina“, ha rivelato il francese in dichiarazioni pubblicate dal quotidiano AS.

“Chiedo di girare su questa pista a dicembre, per favore, non a ottobre. Perché è stata molto dura. Non mi aspetto qualcosa del genere” ha aggiunto.

“Ho provato diverse cose, ho provato di tutto, ma alla fine tutto quello che hai è nella tua testa, devi cambiare idea e concentrarti su quello che devi fare. Lascia da parte il dolore. Fisicamente stavo bene, ma il caldo era estremo e non credo che il nostro abitacolo sia il più fresco perché siamo vicini al motore, sembrava che ci fossero 80ºC in macchina, come una sauna. Non è stato affatto piacevole”, ha osservato.

Sono in molti a condividere l’opinione del pilota francese e a sottolineare che una situazione del genere non potrà ripetersi nelle prossime edizioni. “Credo sia la gara più dura per qualsiasi pilota in tutta la nostra carriera. Senza eccezioni. Non crederò a chi dice il contrario. È stato per diverse cose. Ci sono molte curve ad alta velocità in pista e abbiamo anche dovuto fare tre soste. Se ci ritrovassimo nella stessa situazione un altro anno, dovremo discuterne tra i piloti ”, ha spiegato Charles Leclerc.

“Ci sono piloti che hanno passato dei brutti momenti e dovremo discuterne, perché non è più una questione di preparazione fisica . La disidratazione è così alta che la tua vista peggiora, le tue pulsazioni salgono alle stelle ed è difficile controllare tutto questo… anche con le forze G è difficile bere e la bevanda è a 60ºC, come possiamo pensare ai limiti della pista? È stato davvero difficile”, ha aggiunto il pilota della Ferrari.

Da parte sua, Fernando Alonso ha sollecitato: “Dobbiamo pensare al futuro: temperature massime o umidità massima… Nel calcio fanno delle pause per bere l’acqua, ma noi non possiamo permettercelo”.

Inoltre, il critico Lando Norris ha affermato che è “troppo pericoloso” correre in questa situazione. “Abbiamo trovato il limite , è triste doverlo trovare così. Non va bene, alcuni piloti sono finiti al centro medico, svenuti o qualcosa del genere. Non è che i piloti debbano allenarsi di più, la macchina è molto calda in una gara molto fisica. È frustrante, forse in televisione non sembra molto allarmistico. È davvero brutto quando qualcuno deve ritirarsi o è in pessime condizioni. Troppo pericoloso” ha detto il pilota della McLaren.

Uno di quelli che hanno terminato la sfida di Losail è stato Lance Stroll. Il canadese è stato visto visibilmente colpito mentre cercava di scendere dall’auto e dirigersi verso l’ambulanza. Soprattutto in questa situazione, il pilota dell’Aston Martin richiede che sia installato un sistema di ventilazione che consenta di regolare la temperatura dell’abitacolo. “Tenete presente che siamo concentrati sulle corse, non possiamo pensare alla temperatura è eccessiva”.

Va ricordato che il Qatar ha un contratto con la Formula 1 fino al 2032. Nel 2021, la prima volta che la Formula 1 si è recata in Qatar, il Gran Premio si è svolto più di un mese dopo, a fine novembre e nonostante il caldo fosse anche il protagonista, non si è avuta la situazione limite vissuta ieri a Losail. Guardando alla prossima stagione, la gara del Qatar è prevista per il 1° dicembre, quindi aspettiamoci che le condizioni siano migliori ed il caldo diminuito.