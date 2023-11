GP Las Vegas: come può un tombino fermare la FIA?

La grande FIA è stata fermata…da un tombino

Carlos Sainz ha dovuto prendere una penalità di 10 posizioni al GP di Las Vegas di Formula 1 perché gli steward della FIA non avevano margine di manovra per ricorrere alla revoca. Sainz ha montato la sua terza power unit della stagione dopo aver centrato un tombino rialzato.

Il cambio ha automaticamente comportato una penalità di 10 posizioni, e nel paddock c’era una diffusa simpatia per la Ferrari dato che l’incidente era fuori dal controllo del team e del pilota, ed era stato causato da un guasto al circuito.

“Qualcosa che potremmo cambiare è la penalità per Carlos”, ha detto Fernando Alonso , che ha evitato per un pelo di colpire lo stesso tombino. “È un po’ dura come penalità.”

La questione dell’annullamento delle penalità per modifiche della PU o del cambio in caso di circostanze speciali è stata discussa in passato.

Il capo del team Ferrari, Fred Vasseur, ha fatto pressioni sugli steward per una deroga, sottolineando che, a differenza di un propulsore completamente nuovo, una nuova batteria non avrebbe dato a Sainz un vantaggio.

“Non è facile, dare un treno di gomme o un motore, perché è un aumento di prestazioni”, ha detto. “Ma la batteria? Non c’è prestazione nella batteria”.

Tutti con Ferrari ma il regolamento resta saldo

“Considerando che abbiamo saltato le FP1, che ci sono un paio di milioni di danni, che i meccanici hanno lavorato come matti per rientrare e così via, penso che non sia stato troppo stupido considerare il caso di forza maggiore”. Tuttavia, anche se gli steward si sono mostrati comprensivi, avevano le mani legate perché non c’è nulla nelle regole che desse loro margine di manovra per annullare la penalità.

Il Codice Sportivo Internazionale e i regolamenti sportivi della Formula 1 contengono un totale di 11 riferimenti alla forza maggiore, definita nel primo come un “evento imprevedibile, non calcolabile ed esterno”.

Tuttavia, le menzioni riguardano aree come la cancellazione e il rinvio di eventi, il ritiro delle iscrizioni, i cambi di pilota e i regolamenti sui test al banco ATR e PU.

Il CEO di AlphaTauri Peter Bayer, ex membro esecutivo FIA, conferma che i team stessi avevano bloccato il cambiamento delle penalità in griglia.

“Ci avevano già provato”

“Essendo stati dall’altra parte, abbiamo discusso molto sull’eventuale applicazione di questo tipo di clausola di forza maggiore“, ha detto Bayer.

“E, in effetti, sono stati i team di F1, nella loro spinta verso la perfezione e anche nella loro paranoia assoluta e massimizzata, a pensare che se qualcuno fosse stato in grado di innescare una forza maggiore, quella persona avrebbe avuto molto potere, perché sarebbe in grado di scatenare una forza maggiore in molte occasioni”.

“Ecco perché hanno detto: ‘non apriamo il vaso di Pandora’. Ma detto questo, onestamente, in questo caso se ce lo avessero chiesto come squadra, avremmo sostenuto la Ferrari. Non è davvero colpa loro.”

L’incontro della Commissione FIA della prossima settimana ad Abu Dhabi potrebbe essere una potenziale opportunità per sollevare nuovamente la questione tombino.