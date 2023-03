FIA, regole su uscita dai box: il significato di attraversare e toccare la linea gialla

La FIA chiarisce su ciò che è accaduto nel corso del GP di Monaco della scorsa stagione modificando le regole di uscita dalla pitlane

Le regole sull’uscita delle vetture dai box fanno ancora discutere lasciando un margine di incertezza tra le varie scuderie. Ecco perché la FIA ha deciso di chiarire definitivamente i concetti di “attraversare” e “toccare” la linea gialla. Il riferimento è naturalmente il GP di Monaco durante il quale entrambi i piloti Red Bull sono stati oggetti di una protesta da parte della Ferrari. Durante un primo cambio di pneumatici sulla pista umida ma asciutta, i due sarebbero stati stati osservati dalle riprese a bordo per aver sterzato verso la linea di uscita della corsia gialla che i piloti non possono attraversare.

Di seguito, gli steward della FIA hanno indagato e alla fine nessuno dei due piloti è stato penalizzato. Perez non aveva toccato la linea gialla, mentre per Verstappen i commissari dichiararono all’epoca che: “In questo caso, l’auto non ha “attraversato” la linea – per farlo avrebbe dovuto avere una ruota piena a sinistra della linea gialla”. L’interpretazione della FIA ha innescato delle perplessità tra i piloti che potrebbero sfruttare quei pochi centimetri in più per guadagnare tempo prezioso.

Final Starting Grid for the 2023 Bahrain Grand Prix 🇧🇭 #BahrainGP pic.twitter.com/VvKI8TJEM1 — FIA (@fia) March 5, 2023

Quali dunque le nuove regole?

La Federazione ha deciso di approfondire meglio la questione tenendo delle discussioni durante l’inverno riordinando la formulazione del suo Codice Sportivo Internazionale in materia. In occasione del GP del Bahrain, ai piloti sono state presentate le modifiche apportate all’appendice della ISC relativa all’uscita dai box. Tale revisione, approvata dal dal World Motor Sport Council, afferma che “per attraversamento si intende che l’esterno di qualsiasi pneumatico non deve superare l’esterno, rispetto alla pitlane, della relativa linea dipinta sulla pista”. Quindi, il bordo degli pneumatici non può in alcun caso andare oltre il bordo esterno della linea; la norma vale anche per l’ingresso in pitlane.

Per sottolineare ulteriormente ciò che è considerato accettabile, il direttore di gara della F1 Niels Wittich ha presentato un disegno nelle sue note sugli eventi pre-gara in Bahrain per illustrare dove sono i nuovi limiti. Ecco che dunque la vicenda è stata utile per rimettere mano alla normativa al fine di evitare equivoci ed errate interpretazioni. D’altra parte, il divieto di superare la linea è anche una questione di sicurezza!