FORMULA 1 LIVE – GP BAHRAIN: la gara in diretta streaming

Lewis Hamilton dopo essersi aggiudicato il 7° Titolo Iridato ora è alla ricerca di un ulteriore record. L’inglese si aggiudica infatti la sua 98° pole della carriera, quando mancano due gare alla fine della stagione.

L’obbiettivo del pilota britannico della Mercedes è proprio quello di fare una scorpacciata di risultati positivi arrivando alla fatidica quota 100, demolendo in primis il proprio compagno di box e lasciando a Max Verstappen l’illusione di poter mettere le zampe su un trofeo che manca in casa Red Bull, da quando Sebastian Vettel dominava la scena. Un risultato che piace comunque al pilota olandese che si ritrova a partire dalla parte più pulita della pista, al fianco di Alexander Albon.

Mentre a rovinare la festa alle due Renault ci ha pensato Sergio Perez che si è infilato in mezzo alle due monoposto di Enstone.

Invece le due Ferrari si dovranno accontentare, solo della sesta fila.

Sarà una gara tutta da guardare, non tanto per le Mercedes, quanto per quei piloti che vogliono rilanciarsi alla conquista di un sedile per la prossima stagione. Godiamoci quindi questo Gran Premio, che inizierà al calar del sole e finirà sotto la luce dei riflettori.

A breve inizierà la 15° gara stagionale del mondiale di Formula 1, con lo staff di F1World che seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, del Gran Premio del Bahrain con aggiornamenti live da Sakhir.

GP DEL BAHRAIN IN DIRETTA SU F1WORLD: SEGUI LIVE LA GARA DA SAKHIR!