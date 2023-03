GP Bahrain, la sintesi della gara

Il GP del Bahrain ci offre uno scenario già immaginabile. Doppietta per Red Bull, con Max Verstappen che si aggiudica la prima vittoria di questa stagione. A chiudere il podio Fernando Alonso, out Leclerc

Max Verstappen vince il GP del Bahrain, mettendo sin da subito in chiaro chi sarà il rivale da battere in questa stagione. Allo spegnimento dei semafori a stupirci è stato Charles Leclerc, che riesce a sopravanzare Perez e salire in seconda posizione. Male le Aston Martin, dove un contatto tra i due piloti ha costretto Alonso a scivolare in settima posizione, a vantaggio di Hamilton e Russell che lo sopravanzano.

Brutta sorte per il debuttante Oscar Piastri, costretto al ritiro per un problema al cambio. Sfortunato anche Ocon, il quale al dodicesimo giro è stato penalizzato di cinque secondi per non essersi posizionato correttamente in griglia. Male Norris, che conclude la gara in maniera anonima, in ultima posizione, a dimostrazione delle grossi difficoltà McLaren.

Ferrari…che degrado!

Un inizio deludente per Charles Leclerc. Dopo un ottima partenza e una terza posizione che stava proteggendo con gli artigli, qualcosa ha ceduto. Non sono ancora noti i problemi della monoposto #16, di cui si spera avere al più presto aggiornamenti. Aldilà del ritiro, le prestazioni Ferrari sono state molto deludenti. Dopo la prima sosta, sia Sainz che Leclerc hanno montato la mescola più dura con cui sin da subito è apparso un forte degrado.

Subito dopo il ritiro di Leclerc, a soffrire è stato il suo compagno di squadra. Sainz ha continuato a soffrire con le proprie prestazioni, cercando di avere la meglio nella lotta con il suo connazionale e idolo, Fernando Alonso, per la terza posizione. Ad avere la meglio è stato il pilota #14, che è riuscito a salire sul podio. A non aver degrado invece è stata Red Bull, che dimostra di aver un creato una monoposto molto performante.

La gara degli altri

A regalarci emozioni nella seconda parte di gara sono stati Lewis Hamilton e Fernando Alonso, con una battaglia che ricorda la loro intensa rivalità. Ad avere la meglio è stato il pilota spagnolo, che con un’ottima prestazione, è riuscito a tornare sul podio. Applausi anche per Stroll che, nonostante i problemi fisici, è riuscito ad ottenere un ottima sesta posizione, alle spalle di Hamilton. Grande rimonta per Gasly che dall’ultima posizione è riuscito a concludere in nona.

Ottima performance per Williams, che dopo le stagioni buie sembra riemergere dal basso. Dopo una qualifica non brillante, sia Albon che Sargeant hanno condotto un’ottima gara, concludendo in decima e dodicesima posizione. Male Hulkenberg che dopo aver ottenuto nel pomeriggio di ieri la decima posizione, è finito nelle retrovie. Il GP del Bahrain ci regala uno scenario già immaginabile dai test, e un enorme dubbio da sciogliere su Ferrari: riuscirà a risorgere dalle difficoltà?