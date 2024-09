FIA, nuovo dipartimento per la direzione gara

Ben Sulayem annuncia la creazione di un dipartimento per formare i futuri ufficiali di gara: direttori di gara, commissari FIA

FIA fa un passo in avanti in questa fase in continua evoluzione, con l’obiettivo di introdurre un dipartimento specifico per la direzione di gara, a partire dal 2025. L’idea in accordo con quanto dichiarato dal presidente, Mohammed ben Sulayem, è quello di formazione. Naturalmente, l’intenzione è di non avere persone scelte a caso, e di avere una squadra fortemente preparata a gestire ogni avversità.

È lo stesso presidente della FIA, a spiegare questa novità nel corso di un’intervista con Motorsport a Baku, nel weekend del GP Azerbaijan di Formula 1.

“È molto importante averlo. Non si può andare a caso, non possiamo andare avanti. È la cosa giusta, deve esserci un miglioramento. Poi, se non abbiamo direttori di gara e commissari, abbiamo un problema,” ha spiegato Ben Sulayem.

“Non ne abbiamo a sufficienza, quindi, si può semplicemente andare a chiederne? No, l’ho detto in uno dei miei tweet, dove ho commentato, ‘non si possono ordinare su Amazon o Google’. No, ma bisogna crearli e formarli,” ha aggiunto.

Sulayem: “Essere capaci di soddisfare il livello di domanda”

Ben Sulayem, ha poi proseguito dicendo che secondo lui, non è una buona opzione avere un solo direttore di gara in un Gran Premio.

“Se guardiamo a cosa stiamo facendo oggi, in Formula 1 non è possibile fidarci di uno solo. Dio non voglia che accada qualcosa, e quindi bisogna avere un altro. In caso di emergenza, chi lo farà? Portare un’altra persona, che non sta al 100%? Nel caso in cui ne avessimo uno o due di riserva, quanto tempo ci vorrà affinché arrivino?“

Un problema del genere si è verificato, giusto qualche anno fa. Era il 2019, a poche ore dal weekend del GP Australia che inaugurava quella stagione, Charlie Whiting, l’allora direttore di gara di Formula 1, fu trovato morto nella camera d’albergo per embolia polmonare. Aveva 66 anni. In fretta e furia, fu promosso Michael Masi, australiano quindi già presente a Melbourne. Il più fattibile a ricoprire quella carica, per quel weekend all’Albert Park di Melbourne. Tuttavia, in molte circostanze quella scelta si rivelò non all’altezza del ruolo, fino a quel GP Abu Dhabi 2021, con il titolo iridato finito nelle mani di Max Verstappen, togliendolo a Lewis Hamilton.

Michael Masi fu allontanato dal ruolo, e da allora Mohammed Ben Sulayem è fortemente determinato a cambiare le cose, e creare questo dipartimento esclusivo per ufficiali di gara.

“Dio non voglia! Ma se dovesse succedere qualcosa, anche a livello di salute o stile, dobbiamo essere capaci di soddisfare il livello di domanda e avere un percorso il migliore possibile,” ha dichiarato il presidente FIA.

A.A.A. nuovi volontari cercasi!

L’idea del nuovo dipartimento, è che possa portare con sé un adeguamento della normativa. Quindi poter definire i criteri per ottenere, mantenere e migliorare i gradi di licenza in questione.

“Oh, abbiamo bisogno di un altro direttore di gara, fallo venire, oppure abbiamo bisogno di un altro commissario, portatelo via. No è così.”

“È pericoloso, sbaglia. C’è molta brava gente, giovani, donne e uomini, che vorranno dedicarsi a questo sport. Ma occorre guidarli, formarli, e questo dipartimento s’incaricherà ufficialmente di questo. Si può farlo con volontari, ma dobbiamo avere un dipartimento adeguato per quello, che si dedichi a questo. È necessario, non so come possiamo far funzionare per molti anni, senza averne uno adeguato,” ha aggiunto Ben Sulayem.

Inizialmente, questo dipartimento andrà ad appoggiare il reclutamento di talenti a livello regionale. Tuttavia, c’è un problema: non è facile trovare nuovi volontari.

“Ora la gente sceglie dove e come dare il suo tempo. Per questo, preferiscono andare all’ospedale, per aiutare le persone. Ma quando, volerlo fare per amore dello sport. Le diciamo, mi dispiace? Siamo rimasto con il vecchio sistema? No,” ha dichiarato con una certa fermezza.

Da dove nasce l’idea di un dipartimento?

Mohammed Ben Sulayem, una volta insediandosi in FIA, si rese conto che ci sono molti dipartimenti, non soltanto per la Formula 1. Ma ne mancava uno, che si dedicasse a una questione molto importante come questa.

“Dissi: ‘è incredibile, abbiamo dipartimenti relativi a molti aspetti del motorsport, ma non ce n’è uno per una cosa, che per noi è come la spina dorsale delle corse, ovvero la direzione di gara, i commissari sportivi. Ecco perché, ora avremo un dipartimento mirato su questo aspetto,” ha confessato prima di chiudere l’intervista.