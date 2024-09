Il colore della tua auto è determinante, ecco come influisce sul consumo di benzina

Il colore della tua automobile influisce sul consumo di benzina. Ecco la verità che forse ancora non sapevi.

Considerando il caro carburante, riuscire ad adottare delle misure che ci permettano di avere un buon risparmio è estremamente importante. Considerando il massiccio utilizzo che ogni giorno facciamo della nostra automobile, sapere se è possibile un reale risparmio è indispensabile.

Quello che in pochi sanno è che, sul consumo di carburante influiscono alcune caratteristiche che in pochi sanno. Ad esempio il colore della vettura sarebbe indice di un maggior consumo di benzina o di diesel. Potrebbe sembrare assurdo, lo sappiamo, ma dall’America ci arriva la spiegazione in merito a tutto questo.

Quando compriamo una nuova vettura raramente ci soffermiamo a pensare che la sua colorazione può influire sul consumo, invece questo sembrerebbe quello che regolarmente accade. Quindi nel momento in cui conoscerete questo piccolo segreto, sicuramente acquisterete solo automobili in quella specifica colorazione.

Ovviamente, è impossibile dimenticare che, il consumo della nostra vettura, dipende anche dalla tipologia di motore e dalle sue caratteristiche peculiari. Senza considerare una serie di fattori che si rivelano essere altrettanto importante per riuscire a spendere una cifra minore per il proprio carburante.

Come risparmiare sul carburante

Prima di scoprire quale sarebbe il colore di automobile che permetterebbe di spendere meno denaro in benzina, sottolineiamo alcuni elementi importanti. Innanzitutto per risparmiare è possibile procedere con il pieno self service, senza affidarsi al servito, in cui il prezzo è sempre leggermente più alto. Inoltre occorre considerare il proprio stile di guida.

Guidare a velocità troppo elevate, utilizzare il sistema di climatizzazione, non provvedere alla manutenzione periodica della vettura, sono tutti elementi che influiscono notevolmente sul consumo di carburante. Insomma, piccoli accorgimenti che permettono, però, di ottenere un ottimo risultato in termini di consumo, quindi attenzione alle scelte che si compiono a riguardo.

Lo studio sul colore delle auto

Lo studio in questione si chiamerebbe progetto Cool Cars ed esso sarebbe condotto dal laboratorio nazionale Lawrene Berkeley con il sostegno della California Energy Commission. Dagli elementi evidenziati si sarebbe notata la connessione tra il colore della carrozzeria e l’efficienza della vettura.

Le vernici pensate per riflettere la luce solare avrebbero un impatto positivo sulla temperatura interna del veicolo e questo ridurrebbe il calore interno evitando il consumo del climatizzatore, questo con un notevole impatto sui consumi. Quindi tutti i colori chiari, sarebbero in grado di offrirci un buon risparmio.