Horner: “Red Bull è ben diversa da McLaren nella gestione piloti”

Christian Horner, Red Bull, dà consigli “in anticipo” in mezzo alla “confusione” della McLaren sui due piloti numero 1

Dopo le “regole della papaya” dell’Italia e gli ordini di scuderia dell’Azerbaijan, la McLaren lascia Baku in testa al campionato costruttori.

A sette gare dalla fine della stagione, Norris è indietro di 59 punti rispetto a Verstappen, mentre Piastri è ora a soli 32 punti dal compagno di squadra.

E anche se si potrebbe sostenere che Norris sia ancora la scommessa migliore per la McLaren, secondo la classifica, il fatto che Piastri abbia sottratto 31 punti al vantaggio di Verstappen nelle sette gare trascorse dall’ultima vittoria dell’olandese in Spagna è significativo.

Horner ritiene che sia significativo il fatto di aver dato al suo team McLaren qualcosa su cui riflettere.

“Penso che l’altro [Piastri] stia creando loro grattacapi”

“Oscar sta vincendo gare e sta facendo un ottimo lavoro“, ha detto ai media a Baku.

“È stato come quando Daniel Ricciardo è arrivato da noi, era chiaramente destinato a essere il numero due di Sebastian Vettel, e ha vinto tre gare quell’anno contro nessuna di Sebastian”. “Di sicuro hanno preso Oscar con l’aspettativa, come probabilmente ha fatto la Mercedes con George [Russell], e probabilmente ha fatto la Ferrari con Carlos [Sainz], di avere un asset primario e un asset di supporto”.

“Certo, quando il secondo pilota inizia a superare in prestazioni il primo pilota, è allora che si inizia ad avere mal di testa. La Red Bull non cadrà nella stessa trappola della confusione della McLaren”

La McLaren, però, ha solo peggiorato ulteriormente la situazione rendendo pubblica la sua intenzione di sostenere Norris, e solo Norris, per il titolo, come dichiarato prima di Baku.

Ma con il britannico sceso al 17° posto dopo le qualifiche e Piastri in P2, è stato l’australiano a ottenere il punteggio più alto

“Di solito queste cose vengono gestite a porte chiuse”, ha detto Horner. “Non sono sicuro di quali siano queste regole. Sembra che ci sia ancora confusione”.

Ma la Red Bull è riuscita a sradicare questa confusione, avendo Verstappen come numero uno e affiancando Sergio Perez.

“Ogni team è diverso. Le nostre regole di ingaggio sono molto chiare”, ha affermato il team boss della Red Bull.

“Abbiamo un pilota che sta lottando per un campionato del mondo. È uno sport di squadra, quindi è molto chiaro che il compito di Checo è supportare Max fino alla fine dell’anno”.

“I team diversi operano in modi diversi. Quando hai una risorsa come Max Verstappen, non lo rendi un pilota numero due”, ha aggiunto.

“Lando Norris, lo stanno pagando cinque volte tanto quanto pagano Oscar, quindi presumo che sarebbe il loro pilota numero uno, o la risorsa più importante.

Quindi la confusione nasce quando non si è chiari fin dall’inizio quali siano i propri piani.”