Ferrari, scintille tra Lapo Elkann e Leo Turrini

Si fa sempre più fitta la vicenda sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, dopo le dichiarazioni di Leo Turrini sugli attuali contatti che il pilota monegasco starebbe intrattenendo con Mercedes

Leo Turrini è uno dei giornalisti più legato alle vicende della scuderia Ferrari e negli ultimi tempi ha lanciato dei forti campanelli d’allarme sul futuro del pilota #16. Il sessantatreenne ha recentemente dichiarato che il futuro in rosso per Leclerc è a rischio. Il suo contratto è valido fino al 2024 e per tale motivo Ferrari vorrebbe già iniziare delle trattative ma Turrini crede che non sarà una mossa facile da compiere

“Che Leclerc stia parlando con Mercedes è il segreto di Pulcinella. Lo sanno tutti, dal garage remoto di Maranello all’Oceano Indiano“ ha dichiarato il giornalista di Sky. Toto Wolff non ha mai negato il suo interesse nei confronti del pilota monegasco: che stia già marcando il territorio per il dopo Hamilton? Potrebbe essere una lecita ipotesi. Nel frattempo nel mirino dei media c’è anche Carlos Sainz. Il sito svizzero Blick ha recentemente fuoriuscito la notizia dell’approdo del pilota spagnolo in Audi nel 2026. Una notizia smentita dal pilota #55, che ha riaffermato la sua permanenza a Maranello.

Lapo Elkann contro Turrini : Sono solo falsità, abbiate rispetto per i nostri piloti”

Il noto imprenditore newyorkese dopo le incessanti voci sul futuro dei due piloti Ferrari, ha deciso di prendere le loro difese: “Basta infastidire Carlos Sainz e Charles Leclerc con domande sbagliate!“ ha dichiarato – “Stanno provando ad insinuare che Carlos andrà all’Audi e altre cose su Charles. Sono falsità e cose non vere.” ha concluso

Ferrari è al momento in forte difficoltà. Dopo un avvio molto complicato di stagione, riuscirà a ritornare competitiva dopo queste tre settimane di pausa? Il GP dell’Azerbaijan è ormai alle porte, ed è tempo ripartire. Sia Leclerc che Sainz sono desiderosi di ritrovare un buon feeling con la SF23 e poter soprattutto, lottare insieme a Red Bull e Aston Martin. Baku sarà l’inizio di una nuova fase per la Rossa?