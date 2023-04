Fittipaldi: “Alonso in una buona posizione per Monaco”

Emerson Fittipaldi, brasiliano ex pilota di Formula 1, spende parole dolci per il pilota asturiano. L’inizio stagione è stato davvero promettente, ma dopo i podi, ora Fernando Alonso ricerca la vittoria. Può davvero tornare sul gradino più alto in questo 2023?

L’inizio di stagione del team di Silverstone, ha davvero stravolto tutti. In pochi prima dei test e dell’inizio dell’attività in pista avrebbero potuto dire ciò. Soprattutto guardando a cosa ha fatto Aston Martin nel 2022. Ma gli investimenti e le assunzioni fatte da papà Lawrence Stroll – tra cui forse la più importante quella di Alonso – almeno fino ad ora, hanno portato dei frutti non da poco. Da essere la penultima squadra, a lottare costantemente per il podio, il salto in avanti non è affatto male.

Ma le ambizioni di Stroll, e soprattutto del suo pilota di punta Fernando Alonso, lo sappiamo, sono sempre state importanti. E dopo un inizio con tre podi su tre Gran Premi, adesso l’obiettivo e tornare su quel gradino, con il numero 1 sotto ai piedi. Lo ha sempre inseguito Fernando, un vincente ed un appassionato come lui, che da quando è tornato in Formula 1 ha sofferto, dovendosi spesso accontentare anche solo di un decimo posto.

Ma l’animo da leone non lo ha mai nascosto, anzi. E ancor più prepotentemente è venuto fuori in questa stagione. Consapevole di avere una opportunità davvero golosa, non si sta certo risparmiando per dare ed ottenere il massimo.

Ed il suo ‘effort‘ lo vedono tutti. Chi lo tifa, chi lo supporta, e chi ci lavora insieme. In molti hanno speso belle parole sul pilota spagnolo, tra chi lo conosce meglio e chi meno. Uno su tutti, sicuramente, Emerso Fittipaldi

Vedremo AM trionfare finalmente?

I presupposti ci sono. Le capacità anche, sia da parte di vettura, team e piloti. Quindi perché non crederci? Il team di Silverstone – forte dei grandi investimenti portati avanti da Lawrence Stroll, compreso il nuovo HQ che sta procedendo nella costruzione – ne ha passate talmente di brutte, che può permettersi di sognare. Anche se adesso, parlare di sogni è sbagliato, vista la posizione di questa AMR23. Stiamo parlando della seconda forza attualmente nel mondiale, l’unica che possa davvero, in qualche modo, impensierire la dominante ed irraggiungibile Red Bull.

E chi meglio di un ex pilota di questo sport, che quindi lo conosce bene e a fondo, può ‘raccomandare’ un binomio monoposto-pilota? In una recente dichiarazione, infatti, Emerson Fittipaldi ha dimostrato tutta la sua convinzione che Alonso possa davvero fare bene.

“L’Aston Martin è la sorpresa del campionato. Senza dubbio. E Fernando è il pilota ideale per estrarre tutto il potenziale della AMR23. Sono convinto che queste prime tre gare non siano solo un caso od un fuoco di paglia. La squadra è forte. Ha consapevolezza e fondi a disposizione.” Ed analizzando gli appuntamenti futuri, Fittipaldi si lascia andare anche su dove e come Nando potrebbe raggiungere la tanto agognata vittoria numero 33 – cosa che sta diventando anche molto virale sui social, con lo stesso pilota in fissa con questo numero.

“Monaco lo vedo il posto giusto per lui per vincere. Lì può fare bene, gli è sempre piaciuto. Li potrà anche emergere il vero valore del pilota. La pole conta tantissimo, per cui se riuscirà a spuntarla, il che non è impensabile per uno del suo calibro, potrebbe davvero vincere. Molto dipenderà anche da Max e Checo, in forma super in questo inizio campionato.”

Lo abbiamo detto come il team Aston Martin sia davvero ambizioso, e con i risultati che stanno raggiungendo adesso, ci fanno pensare che in futuro il team possa davvero essere in modo costante nelle posizioni che contano. E che non possano magari, un giorno, concretamente lottare per il titolo…?