Ferrari, occhi puntati su Loic Serra

Il team principal della Ferrari sta già lavorando in ottica 2024, con l’obiettivo di costruire una squadra in grado di riportare la Rossa sul tetto del mondo

Come riporta anche il Corriere della Sera, sembra continuare la campagna acquisti di Frederic Vasseur. Il team principal della Ferrari, chiamato a rivoluzionare le cose a Maranello, ha già dichiarato di essere orientato al 2024 e, nel farlo, starebbe puntando gli occhi su alcune personalità di spicco del paddock. Tra gli ultimi interessi di Vasseur ci sarebbe Loic Serra, attualmente responsabile delle prestazioni Mercedes. Per la Scuderia di Maranello sarebbe un colpo grosso, perché serra vanta una notevole esperienza in termini di sospensioni e penumatici, uno dei punti deboli evidenziati nel corso degli ultimi anni dalla monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

IL “TOP GUY” CHE COMPLETA IL SETTE BELLO FERRARI

Se finora tifosi e appassionati sono rimasti delusi dalle prestazioni del Cavallino Rampante, i tentativi di rivoluzionare il team messi in atto da Vasseur potrebbero portare a nuovi interessanti risultati. Nonostante l’attenzione principale sia orientata alla conclusione, senza troppi danni, del 2023, lo stesso Vasseur ha dichiarato, come molti prima di lui, di aver già iniziato a lavorare per il 2024. E questo non solo in termini di sviluppo della monoposto ma anche, e forse soprattutto, per quanto riguarda la creazione di una squadra competente, pronta e performante.

Proprio per questo, Vasseur avrebbe messo gli occhi su Loic Serra. Classe 1972, Serra ha studiato e conseguito una laurea in ingegneria meccanica e da sempre ha dimostrato di avere una forte passione per tutto ciò che riguarda le corse. Subito dopo gli studi è entrato a far parte di Michelin, iniziando a raccogliere esperienza relativamente tutto ciò che riguarda pneumatici e sospensioni. Dal 2010 ha avuto modo di entrare a far parte della scuderia tedesca, con cui collabora tutt’ora e dove dal 2019 ricopre proprio il ruolo di Performance Director.

Per la Scuderia di Maranello, si tratterebbe sicuramente di un ottimo supporto, considerando le difficoltà incontrate dal team negli ultimi anni. Nonostante non sia ancora giunta l’ufficialità su questa nuova assunzione, come riportato anche da Formu1a.uno, si suppone che il ruolo di Sera non andrà a sovrapporsi a quello di Enrico Cardile, che dovrebbe invece assumere il ruolo di Direttore Tecnico. Con l’ingaggio di Serra, si chiuderebbe “il sette bello” della Ferrari, che avrebbe già strutturato un team pronto per riportare la Rossa sul tetto del mondo. Sarà questa la svolta tanto attesa in casa Ferrari?