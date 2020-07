Lettura in 1 minuto

Ferrari: Leclerc e Vettel pronti per il Gran Premio d’Austria

I team di Formula Uno si preparano all’inizio di stagione in programma il prossimo weekend in Austria dopo il lungo stop dovuto alla pandemia da coronavirus

Ci siamo. Tra meno di due giorni inizia il primo weekend di gara del campionato del mondo di Formula 1 2020. I piloti Ferrari, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, sembrano molto ansiosi di tornare in pista. Si inizia dall’Austria, circuito breve ma veloce, pieno di cambi di pendenza e gradito agli uomini della rossa.

PER LA FERRARI AGGIORNAMENTI SOLTANTO DAL GRAN PREMIO DI UNGHERIA

La Ferrari arriverà in terra d’Austria con la stessa vettura che ha affrontato i test invernali. Non sarà al suo massimo, perché le vere novità arriveranno soltanto a partire dal Gran Premio di Ungheria in programma il prossimo 19 luglio sul tracciato dell’Hungaroring. Vettel e Leclerc sono comunque molto carichi e determinati.

“Non è un segreto che siamo tutti ansiosi di tornare alla normalità perché è passato molto tempo. All’inizio, la pausa è stata piacevole, dato che generalmente viaggiamo sempre in giro per il mondo e abbiamo poco tempo da trascorrere con la famiglia e gli amici , ma è giunto il momento di tornare alla normalità” ha dichiarato il tedesco quattro volte campione del mondo.

ALLENAMENTO FISICO E MOLTO SIMULATORE PER LECLERC DURANTE LO STOP

Rammaricato per la mancanza dei tifosi che non potranno infuocare i weekend di gara della stagione 2020, Charles Leclerc si è allenato duramente durante lo stop curando molto il suo fisico e partecipando a delle vere e proprio gare virtuali al simulatore. Ma ciò che vuole di più è tornare alle auto “vere”: “La scorsa settimana al Mugello siamo riusciti a tornare di nuovo su un’auto di Formula 1 e devo dire che è stato davvero bello essere di nuovo al volante”.

UNA SPERANZA PER ALEX ZANARDI

La Scuderia di Maranello ha voluto compiere un piccolo gesto simbolico da dedicare al campione Alex Zanardi, che lotta tra la vita e la morte all’Ospedale “Le Scotte” di Siena a causa di un brutto incidente accorso mentre era alla guida della sua Handbike. L’hashtag #ForzaAlex sarà impresso sui telai di entrambe le monoposto.

Giuseppe Nigro