Ferrari: in arrivo un nuovo volto nelle FP1

Shwartzman entusiasta per la possibilità di correre per la Ferrari nelle FP1

Robert Shwartzman sarà il nuovo volto Ferrari e si dice parecchio eccitato per il suo debutto nel weekend di gara di Formula 1 con la Ferrari di questa stagione, quando prenderà parte a due sessioni di prove libere. Shwartzman sarà collaudatore in modo da soddisfare i requisiti di giovane pilota scelto per le sessioni di prove libere nel 2022, partecipando a due FP1 nelle ultime nove gare, come da regolamento FIA.

Il campione FIA ​​F3 2019 sarà schierato con una licenza israeliana dopo che la FIA ha vietato ai piloti di usare bandiere russe sulla scia dell’invasione dell’Ucraina a febbraio. Shwartzman ha preso parte al test per esordienti di F1 di fine stagione dello scorso anno ad Abu Dhabi, guidando sia per la Ferrari che per il team cliente Haas, ma deve ancora fare il suo debutto nel weekend di gara di F1.

“Sono entusiasta dell’imminente prova”, ha detto Shwartzman in un’intervista a Motorsport.com alla base della Ferrari, a Maranello: “Non so ancora esattamente a quali eventi sarò in pista, ma sarà senza dubbio un buon momento. Sono orgoglioso di poter guidare una Ferrari in un weekend di gara, e anche molto interessato a verificare il lavoro di correlazione svolto con gli ingegneri al simulatore”.

“Abbiamo trascorso così tante ore a migliorare l’auto virtuale e ad avvicinarla il più possibile alla realtà. Ora non vedo l’ora di vedere i risultati di questo lavoro in prima persona” ha affermato. Shwartzman non ha gareggiato a tempo pieno quest’anno, concentrandosi invece sul lavoro di supporto per i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz dopo aver lasciato la Formula 2 alla fine della scorsa stagione.

Robert ha aggirato il problema di bandiera per correre in Ferrari

Ha chiarito che il suo obiettivo rimane quello di ottenere un posto in F1 nel prossimo futuro, ma che era “un po’ presto” per lui e la Ferrari per prendere una decisione sui suoi piani per il 2023. “Farò del mio meglio per avere una possibilità”, ha detto Shwartzman. Robert ha poi continuato: “Sinceramente non ho un vero Piano B, del tipo che se non vado in Formula 1 ci sarà già un progetto alternativo. A volte penso a cosa potrei fare, ma oggi sono totalmente concentrato sulla Formula 1”. La Ferrari ha confermato ad aprile che Shwartzman sarebbe passato a una licenza israeliana per assicurarsi di rimanere a disposizione per potenziali opportunità in F1, comprese le uscite di prova programmate. Shwartzman si qualifica perché è nato a Tel Aviv e ha trascorso i primi tre anni della sua vita vivendo in Israele.

“Ovviamente ho sempre avuto un passaporto israeliano, e per questo motivo, quando la situazione tra Russia e Ucraina è peggiorata, ho deciso di richiedere una licenza in Israele”, ha detto Shwartzman: “Dopotutto, voglio essere un pilota, raggiungere la Formula 1 è il mio unico obiettivo e, in attesa che le autorità del motorsport prendessero le decisioni che poi hanno preso, è nata subito in me la necessità di essere di nuovo disponibile se la Ferrari avesse avuto bisogno per mettermi in macchina”.