Russell: “Ecco cosa potrebbe succedere con la direttiva anti-porpoising”

George Russell spera che le nuove direttive anti-porpoising riescano a portare la Mercedes in testa con Red Bull e Ferrari

Da inizio stagione in Formula 1 non si fa altro che parlare di porpoising. Dopo parecchie discussioni e consultazioni anche mediche, la FIA ha finalmente deciso di attuare una mossa per limitare l’eccessivo rimbalzo delle vetture. La Federazione introdurrà misure volte ad arrestare il fenomeno applicando una metrica di oscillazione aerodinamica (AOM) che i team non possono superare dalla gara di Spa-Francorchamps. È inoltre implicito che le nuove direttive servano anche per impedire i trucchi che alcuni team avrebbero attuato nella flessione di pavimenti e assi per ottenere maggiori prestazioni.

Non tutti si ritengono soddisfatti da queste novità. Alcuni team hanno opposto resistenza, sostenendo che la FIA non dovrebbe intervenire sul modo in cui le squadre impostano le vetture. Per i membri della Mercedes, però, tutta la situazione potrebbe giocare a loro vantaggio.

Tra questi George Russell si è espresso in maniera favorevole riguardo la direttiva anti-porpoising: “Spa sarà interessante, ci saranno alcune modifiche ad alcuni regolamenti che potrebbero portare altre squadre verso di noi. Penso che come team abbiamo molta fiducia in noi stessi e siamo sicuri che stiamo facendo un ottimo lavoro. Non c’è nessun motivo per cui non possiamo essere nel mucchio“, ha riferito a Sky Sport F1 dopo il GP di Ungheria.

“Penso che non ci siano dubbi sul fatto che Ferrari e Red Bull abbiano spinto il regolamento in tal senso e lo abbiamo rispettato come previsto. Ma non ci sono garanzie che li abbia avvicinati a noi. Sappiamo che se fosse sulla nostra macchina ci renderebbe più lenti. Non ci sono garanzie, ogni macchina è diversa ma non li aiuterà, questo è certo“. ha aggiunto il pilota.

Per Russell la Mercedes sta facendo progressi

Dopo un inizio di stagione complicato, nelle ultime gare la Mercedes sembra aver lentamente riconquistato il ritmo dei top team. Tra il GP dell’Azerbaijan e quello di Ungheria un pilota delle silver arrows è sempre salito sul podio, mentre in Francia entrambi gli inglesi hanno finito tra i primi tre.

Riflettendo sui progressi complessivi della Mercedes, Russell si è detto impressionato dal tasso di miglioramento della W13 e ritiene che presto potrà lottare anche per la vittoria.

“Come squadra siamo finiti quasi un minuto dietro il vincitore della gara all’inizio della stagione, ma ora sono solo 10 secondi nelle ultime due gare. Quindi, se continuiamo su quella strada, saremo sicuramente a caccia”, ha dichiarato.

Riguardo ai rivali George non ha messo in dubbio la loro superiorità, ma è fiducioso nei miglioramenti del team: “Max e Red Bull sono assolutamente costanti settimana dopo settimana. Abbiamo visto dagli ultimi due weekend di gara che possono semplicemente portare la macchina a casa e raccogliere i pezzi, ma non c’è dubbio che noi stiamo facendo progressi”.

“Penso che Max e Charles siano ad un livello simile al momento, ma mi dispiace davvero per Charles perché sta facendo un ottimo lavoro in questo momento ed è stato vittima di molta sfortuna”.