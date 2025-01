Ferrari-Hamilton, Fittipaldi: “L’Italia si fermerà”

Mancano poche settimane all’esordio di Lewis Hamilton, come pilota della Ferrari. A commentare questo momento, Emerson Fittipaldi

Il 2025 è da poco iniziato, e manca sempre meno all’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello, per dare il via ufficiale alla sua avventura con la Ferrari. Come aveva preannunciato Fred Vasseur, poco prima di Natale, nelle prossime settimane di gennaio sono previste delle giornate di test in pista con il pilota inglese, in programma a Fiorano e al Montmelò.

Insomma, i giorni passano e l’atmosfera si fa sempre più elettrizzante, in vista di questo esordio. A tal proposito, un grande ex pilota e campione del passato, del calibro di Emerson Fittipaldi in una sua recente intervista, sottolinea che tutta l’Italia si fermerà per assistere ai Gran Premi di Formula 1 2025, e in particolare per vedere Lewis Hamilton al volante della Ferrari.

Una collaborazione, che sembrava non sarebbe mai avvenuta, ed è già ufficialmente una realtà. Ma ormai poco meno di due mesi, al primo Gran Premio della stagione, in programma all’Albert Park, che vedrà Hamilton scattare dalla griglia di partenza, per la prima volta da pilota della Rossa.

Il prossimo 1 febbraio, sarà esattamente un anno da quel comunicato, che annunciava l’ingaggio di Lewis Hamilton da parte della Ferrari, a partire dal 2025. Lewis, che ha da poco compiuto 40 anni, si prepara a iniziare questo nuovo capitolo della sua strepitosa carriera in Formula 1.

Sarà vincente o no? Lo scopriremo…

Lewis Hamilton, tra i piloti più vincenti e mediatici dell’attuale griglia della Formula 1, si appresta a vestirsi di Rosso nel 2025, con l’obiettivo di vincere il suo ottavo titolo iridato. In tal caso, per Lewis sarebbe un traguardo ancora più speciale e migliore della storia.

Vedremo un binomio Lewis-Ferrari vincente o no? Sicuramente, il tempo lo dirà, ma non ci sono dubbi sul fatto che sarà eccitante, come afferma Emerson Fittipaldi.

Nel corso di questi ultimi tre anni durante i quali, la Mercedes ha portato in pista una vettura non all’altezza per la lotta iridata, Lewis Hamilton ha dimostrato di essere un pilota che risponde agli stimoli. Se la vettura è all’altezza, Lewis può tirare fuori la sua versione migliore, se invece non lo sarà, difficilmente riesce a trovare il modo di raggiungere il 100%, elemento tra l’altro necessario per potersi districare in una griglia, sempre più giovane, e con talenti di primo livello.

Lewis ritrova Vasseur

Manca sempre meno anche alla presentazione della nuova Ferrari. Il pensiero e la speranza di tutti, in particolare dei tifosi, è che la vettura che sarà affidata a Lewis Hamilton e a Charles Leclerc possa essere competitiva e possa lottare per il titolo iridato. Se lo sarà o meno, lo scopriremo successivamente, non appena la nuova Ferrari scenderà in pista, per i test e le prime gare.

Nell’attesa che la stagione inizi ufficialmente, con tutti i punti interrogativi e le attese, Lewis Hamilton avrà una grande sfida davanti a sé, in primis, impressionare i tifosi della Rossa. Una motivazione che è già sufficientemente grande. In tutto questo, sempre secondo Fittipaldi, sarà importante la presenza di Frédéric Vasseur nella Scuderia, che conosce molto bene Lewis, essendo stato uno dei suoi grandi uomini di fiducia, quando il pilota inglese correva nelle categorie minori.

“La motivazione di Lewis, è caratterizzata dalla sfida di aver un nuovo team, come la Ferrari. D’altronde, tutti i piloti sognano di guidare per la Ferrari. E in questo momento della sua carriera, essere in grado di andare lì, con Vasseur, che era il suo team boss in Formula 3 e Formula 2. La famiglia si è riunita, e sarà una grande sfida per lui,” ha spiegato Fittipaldi in conclusione.

‘Ferrari is completely different, but the target is the same’ Ferrari boss Fred Vasseur speaks on Lewis Hamilton’s Maranello move ️#F1 https://t.co/iva35jPQfC — Formula 1 (@F1) January 11, 2025