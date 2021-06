UFFICIALE: Ferrari, Benedetto Vigna neo Amministratore Delegato

In Ferrari hanno riflettuto attentamente su chi, dopo Camilleri, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato. La scelta è stata oggi ufficializzata: sarà Benedetto Vigna

La Ferrari, dopo le “dimissioni con effetto immediato“ di Louis Camilleri nello scorso dicembre, non ha avuto fretta e ha scelto con cura il suo futuro CEO. Oggi, a distanza di qualche mese, è arrivato l’annuncio. Benedetto Vigna assumerà il ruolo di Amministratore Delegato a partire dal 1° settembre. Vigna – italiano, classe 1969, laureto con lode in fisica all’Università di Pisa – lascerà quindi il suo ruolo all’interno di STMicroelectronics per approdare a Maranello.

Benedetto Vigna will be the new Chief Executive Officer of Ferrari starting from 1 September.

He commented: “It’s a special honour to be joining Ferrari as its CEO and I do so with an equal sense of excitement and responsibility.” — Ferrari (@Ferrari) June 9, 2021

LE PAROLE DELLA SOCIETÀ

“È un onore straordinario entrare a far parte della Ferrari come Amministratore Delegato, e lo faccio in egual misura con entusiasmo e responsabilità. Entusiasmo per le grandi opportunità che potremo cogliere. E con un profondo senso di responsabilità nei confronti degli straordinari risultati e delle capacità degli uomini e delle donne di Ferrari, di tutti gli stakeholder della Società e di colore che, in tutto il mondo, provano per Ferrari una passione unica”, le parole di Benedetto Vigna.

Mentre Jonh Elkann ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Benedetto Vigna come nostro nuovo Amministratore Delegato. La sua profonda conoscenza delle tecnologie che guidano gran parte del cambiamento della nostra industria, le sue comprovate capacità d’innovazione; l’approccio imprenditoriale e la sua leadership rafforzeranno ulteriormente Ferrari scrivendo nuovi capitali della nostra storia irripetibile di passione e performance nell’era entusiasmante che ci attende”.

Al termine del comunicato ufficiale si legge che: “La priorità di Benedetto Vigna sarà quella di assicurare che Ferrari continui a rafforzare la sua egemonia come artefice delle vetture più belle e tecnologicamente avanzate del mondo”. L’obiettivo a livello societario è chiaro. Ma come entrerà il nuovo AD nel mondo del Reparto Corse lo scopriremo solo più avanti.