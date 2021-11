Bottas: “Messico? Abbiamo imparato dai nostri errori”

Sul circuito messicano si riaccende la sfida tra Hamilton e Verstappen, un tracciato che secondo il finlandese potrebbe favorire il compagno di team

Il tracciato del GP del Messico è sempre stato una nota dolente per la Mercedes. Negli anni scorsi la scuderia di Brackley ha avuto difficoltà nell’affrontare la pista, prevalentemente a causa dell’altitudine. Le Frecce d’Argento hanno sofferto questa caratteristica del circuito, che però sembrerebbe non spaventare Valtteri Bottas in vista del prossimo fine settimana. Anzi, il finlandese è convinto che la Mercedes sarà favorita grazie ad alcune migliorie del motore. Di conseguenza, questa potrebbe essere una buona notizia per il compagno di scuderia, alle prese con le ultime battute del mondiale per aggiudicarsi l’ennesimo titolo mondiale.

MESSICO, GIOIE E DOLORI PER LA MERCEDES

Come accennato, finora la difficoltà principale è stata l’altitudine del tracciato, che si trova a più di 2.000 metri sul livello del mare. Una configurazione che, nel corso degli anni, ha influenzato la meccanica delle Frecce d’Argento e in generale delle monoposto impegnate nel Gran Premio. Per esempio, nel caso dell’unità di potenza, questa è chiamata a lavorare molto di più per permettere al motore di raggiungere la stessa potenza dimostrata nelle gare precedenti.

Tuttavia, Valtteri Bottas è ottimista per il weekend di gara imminente. “Sappiamo che il Messico è sempre stata una nostra debolezza“, ha dichiarato. “Sembra che negli ultimi anni il problema sia sempre stato legato all’unità di potenza, per via dell’altitudine. Credo però che, nel corso del tempo, siamo riusciti a migliorare molto. Spero quindi che potremo vivere una situazione migliore rispetto a quella degli anni passati“.

Come riportato anche da Motorsport, Bottas è consapevole del fatto che sarà un weekend difficile, ma guarda con positività alla gara. Il finlandese ha sottolineato come la Mercedes sia stata in grado di lavorare e di imparare sui propri errori, per cui si presenta molto agguerrita sul tracciato messicano. “Anche se crediamo che siano piste favorevoli alla Red Bull“, ha dichiarato, “abbiamo fatto tutto il possibile per imparare dagli anni scorsi e per prepararci il più possibile. Non sarà un fine settimana semplice, ma niente è facile in questo sport“.