Hamilton: annunciata la partnership con Goodwood

Mission 44 di Lewis Hamilton partner ufficiale del Goodwood Festival of Speed

L’iniziativa sociale del campione britannico entra in uno degli eventi motoristici più prestigiosi al mondo. La fondazione benefica Mission 44, creata da Lewis Hamilton, sarà charity partner ufficiale del Goodwood Festival of Speed 2026, uno degli appuntamenti più iconici del motorsport internazionale. La collaborazione rappresenta un passo importante per il progetto sociale del sette volte campione del mondo, sempre più coinvolto nel promuovere inclusione e accesso alle carriere tecniche nel settore automobilistico.

Mission 44 nasce nel 2021 con l’obiettivo di creare opportunità concrete per giovani provenienti da contesti sottorappresentati, soprattutto nei campi STEM — scienza, tecnologia, ingegneria e matematica — e nel motorsport professionistico. La fondazione lavora tra Regno Unito, Stati Uniti e Brasile, finanziando programmi educativi, borse di studio e percorsi di inserimento lavorativo.

Goodwood apre le porte ai progetti educativi

L’accordo con il Festival of Speed permetterà a Mission 44 di avere una presenza centrale durante l’evento, offrendo visibilità alle sue iniziative e ai programmi dedicati ai giovani talenti. Goodwood ospiterà attività informative, incontri e momenti dedicati alla formazione, con particolare attenzione ai percorsi di ingegneria motorsport.

Tra i progetti più rilevanti spicca il Motorsport Scholarship Programme, sviluppato insieme alla Royal Academy of Engineering. Il programma sostiene economicamente studenti interessati a specializzarsi nell’ingegneria legata alle competizioni automobilistiche, coprendo costi universitari e attività di mentorship professionale. Negli ultimi anni diversi partecipanti hanno già trovato spazio all’interno di team di Formula 1, confermando l’impatto concreto dell’iniziativa nel creare nuovi percorsi professionali.

Hamilton continua il suo impegno fuori dalla pista

Per Hamilton, Mission 44 rappresenta molto più di un progetto parallelo alla carriera sportiva. Il pilota Ferrari ha più volte spiegato di voler utilizzare la propria notorietà per modificare le dinamiche di accesso al motorsport, storicamente poco inclusivo verso alcune fasce sociali e minoranze etniche. Secondo i dati condivisi dalla fondazione, oltre mezzo milione di giovani ha già partecipato alle attività sostenute da Mission 44. L’organizzazione ha inoltre investito milioni di sterline in programmi scolastici, supporto educativo e formazione tecnica.

L’ingresso nel Goodwood Festival of Speed amplia ulteriormente la portata del progetto e consolida il legame tra il mondo delle competizioni e le iniziative dedicate alla formazione delle nuove generazioni.