Power unit Mercedes 2026, Wolff: “Il vantaggio è minimo”

Power unit Mercedes 2026 sotto i riflettori: dubbi dei team sulla normativa

La power unit Mercedes 2026 è al centro di nuove discussioni nel mondo della Formula 1. Alcuni team stanno sollevando dubbi sul regolamento relativo al rapporto di compressione. La questione riguarda l’interpretazione di una norma tecnica specifica. I prossimi test in Bahrain potrebbero chiarire le posizioni di tutti. Nel frattempo, la FIA osserva attentamente l’evolversi della situazione. Un cambiamento regolamentare tardivo potrebbe avere conseguenze significative, ma al momento resta tutto incerto.

La zona grigia del regolamento scatena il dibattito sulla power unit Mercedes 2026

Il nodo regolamentare riguarda l’articolo C5.4.3, che stabilisce i limiti del rapporto di compressione, ma lascia spazio a interpretazioni. Mercedes e gli altri costruttori leggono la norma in modi diversi: mentre i team rivali si concentrano sulla prima frase, Mercedes prende in considerazione l’intero articolo, compresi i criteri di misurazione.

“Le regole sulle power unit sono cristalline su quando il rapporto di compressione viene misurato”, ha commentato Steve Nielsen, Managing Director di Alpine. Tuttavia, ha aggiunto: “Alcuni stanno cercando di introdurre parametri diversi, per ragioni a noi non note”. Dalla sua parte, Toto Wolff ha minimizzato l’impatto tecnico del vantaggio della power unit: “Il vantaggio del rapporto di compressione è minimo, nell’ordine di due o tre cavalli”.

Questa differenza ha creato una zona grigia al centro del dibattito, con possibili implicazioni se la FIA decidesse di modificare il regolamento prima dell’omologazione delle power unit.

Alpine sfida i rivali: proteste in vista sulle nuove power unit

Alpine ha preso una posizione decisa, sfidando gli altri team a protestare formalmente contro la power unit Mercedes 2026 se ritengono che non rispetti il regolamento. Secondo Steve Nielsen, “Abbiamo piena fiducia in Mercedes. Hanno costruito una power unit in buona fede, con un regolamento molto chiaro, e ci aspettiamo che l’organo di governo faccia la cosa giusta”. Wolff, dal canto suo, ha ribadito la propria posizione difensiva: “Abbiamo costruito la nostra power unit in piena conformità con le regole. Non c’è nulla di nascosto”.

Al momento, le altre squadre sembrano riluttanti a procedere con una protesta formale, mentre FIA e PUAC (Power Unit Advisor Committee) osservano attentamente la situazione e si preparano a un possibile voto decisivo. Questo scenario politico potrebbe avere conseguenze immediate sulle power unit prima dell’omologazione e aprire la strada a precedenti regolamentari delicati.

Possibili modifiche e proteste: la sfida politica sulle power unit

Se i quattro costruttori non Mercedes riuscissero a convincere FIA e FOM a introdurre un nuovo test del rapporto di compressione, la power unit Mercedes 2026 potrebbe dover essere modificata prima dell’omologazione. Steve Nielsen ha commentato: “Se un regolamento scritto in modo chiaro può essere messo in discussione così, allora tutto diventa discutibile. Le persone investono molto tempo e denaro in buona fede”.

Wolff ha aggiunto un avvertimento più politico: “Se le regole chiaramente scritte possono essere contestate senza motivo di sicurezza, allora entriamo in un territorio molto complicato”. Questo scenario apre la possibilità di proteste in Australia e potrebbe avere ripercussioni più ampie sulle future interpretazioni del regolamento del Circus.