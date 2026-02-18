David Coulthard su Hamilton: “Forse ha perso il suo vantaggio”

Coulthard pensa che Hamilton abbia perso quel vantaggio che aveva anni fa

David Coulthard, ex pilota di Formula 1, si è recentemente domandato se Lewis Hamilton abbia perso quel vantaggio che lo aveva reso così intoccabile anni fa. Il 2026 sarà la ventesima stagione di Formula 1 per l’ormai 41enne Hamilton. Il pilota britannico cerca senza sosta un ottavo titolo mondiale, che lo porterebbe a superare la leggenda della Ferrari Michael Schumacher. L’ultimo titolo vinto risale al 2020, prima che iniziasse il dominio di Max Verstappen con la Red Bull. Solo Lando Norris, nel 2025, è riuscito a fermare la striscia vincente dell’olandese.

Durante tutta l’era delle monoposto a effetto suolo, Hamilton ha avuto molte difficoltà. Infatti è riuscito ad ottenere solo due vittorie in quattro anni. Il 2025, il primo del britannico in Ferrari, è stato il più deludente di tutta la sua carriera, non riuscendo ad ottenere neanche un podio (escludendo la Sprint cinese). Questo segna ancora di più il confronto diretto con il compagno di squadra, perdendo sia contro George Russell che contro Charles Leclerc.

Recentemente, David Coulthard si è interrogato sul fatto che magari Hamilton ha perso quel vantaggio di “mezzo decimo” che lo rendeva più forte. Paragonando la situazione di Hamilton alla sua del 2008, quando decise di ritirarsi dalle corse, lo scozzese spiega nel podcast Up To Speed: “Ad un certo punto il cronometro ha smesso di parlarmi e i tempi sul giro non c’erano più. Ho capito di aver perso il vantaggio che avevo”. “Mi chiedo se sia successo lo stesso a Lewis, perché negli ultimi anni non ha dominato i suoi compagni di squadra come ha fatto nei precedenti 15 anni”, continua.

Coulthard: “L’ingegnere di pista è la figura più importante per un pilota”

Hamilton è arrivato in Ferrari dopo 12 anni con la Mercedes, dove ha lavorato con figure chiave come l’ingegnere di pista Peter Bonnington e la fisioterapista Angela Cullen. Mentre la Cullen è ancora affianco al britannico, dopo averlo “lasciato” per lavorare in IndyCar, con Bono è stato un addio sofferto. Il rapporto con il suo primo ingegnere Ferrari, Riccardo Adami, si è concluso dopo una sola stagione.

Adami è stato trasferito a un altro ruolo all’interno del Reparto Corse della squadra italiana, dopo che il coordinamento tra i due non è andato a buon fine. Per le prime gare della stagione, Hamilton lavorerà con Carlo Santi, ex ingegnere di pista di Kimi Raikkonen, prima di passare ad un nuovo ingegnere. Questo pare essere Cedric Michel-Grosjean, ex ingegnere di pista di Oscar Piastri, ma è ancora un’ipotesi non definita.

Coulthard prosegue il suo discorso: “Forse si è portato dietro Angela, così aveva qualcuno intorno a lui che era una sorta di punto di riferimento. Per esempio, quando io cambiavo squadra, mi portavo sempre un ingegnere”. “Sono la tua banca dati di conoscenza. Il rapporto con il tuo ingegnere di pista è la cosa più importante nel team perché è la persona che ti sostiene maggiormente“. Poi conclude: “Probabilmente è la persona più importante anche perché ti fornisce tutte le informazioni che ti servono per la tua strategia verso la vittoria“.