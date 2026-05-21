GP Las Vegas: via libera per il rinnovo del contratto fino al 2037

Il GP di Las Vegas si prepara a diventare un appuntamento fisso e a lunghissimo termine nel calendario del mondiale con un super rinnovo

Inizialmente, la Formula 1 era sbarcata a Las Vegas nel 2023 con un accordo di tre anni. Successivamente, le parti avevano esteso l’intesa per il GP di Las Vegas fino al termine della stagione 2027. Secondo quanto si apprende, l’attuale contratto prevede già un’opzione di rinnovo fino al 2032. Tuttavia, il voto favorevole della Commissione spiana la strada a ben cinque ulteriori stagioni. Di conseguenza, la Formula 1 ha ora la certezza burocratica di poter pianificare eventi sulla Strip fino al 2037.

Nelle ultime ore, l’evento ha superato un ostacolo burocratico e politico fondamentale. Questo passaggio apre ufficialmente la strada a un prolungamento del contratto che potrebbe legare la Formula 1 alla città del Nevada per un altro decennio. La Clark County Commission ha infatti approvato all’unanimità una risoluzione strategica per tutti gli abitanti della città americana. Il documento stabilisce che la gara sul circuito cittadino da 3,8 miglia potrà essere disputata ogni anno potenzialmente fino al 2037.

La condizione del voto e la riduzione dei disagi per i residenti

Nonostante l’entusiasmo commerciale, l’organizzazione del Gran Premio ha sollevato non poche polemiche a livello locale. Durante la prima edizione, i residenti e le attività commerciali della zona hanno subito pesanti disagi. I lunghi mesi dedicati all’allestimento e allo smantellamento del circuito cittadino hanno paralizzato il traffico locale. Per questa ragione, le autorità politiche hanno posto una condizione molto chiara per il futuro.

Michael Naft, presidente della Commissione, ha espresso un parere favorevole condizionato: “Sostengo questa decisione, ma deve essere accompagnata da parametri molto chiari. Lo scopo di concedere più tempo a lungo termine è quello di condensare le tempistiche dei lavori di allestimento.” Naft ha poi aggiunto che la contea monitorerà attentamente il lavoro degli organizzatori del GP Las Vegas. L’obiettivo primario sarà ridurre al minimo l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.