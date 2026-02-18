Ferrari: aggiornamenti e Power Unit per i test in Bahrain

Ferrari porta nuovi aggiornamenti aerodinamici e una nuova Power Unit per i Test del 2026 in Bahrain

La Ferrari si presenterà alla seconda sessione di Test in Bahrain con una nuova Power Unit e diversi aggiornamenti aerodinamici per la loro SF-26. La primissima versione della monoposto del Cavallino Rampante, presentata al debutto nello shakedown di Fiorano, ha percorso oltre 4300 km tra i test di Formula 1 di Barcellona e del Bahrain.

Grazie ai dati raccolti dal team emerge che il propulsore Ferrari 067/6 ha percorso una distanza equivalente a 14 Gran Premi senza mostrare alcun problema di affidabilità. L’unico inconveniente tecnico si è verificato l’ultimo giorno a Sakhir, quando il motore si è spento pochi giri prima della fine del long run di Lewis Hamilton.

Il team ha effettuato un test di prelievo del carburante per determinare la quantità di carburante che deve rimanere nel serbatoio. Elemento importantissimo per poter rispettare il requisito della FIA con un litro rimanente a fine gara per i controlli di conformità. Il test ha rivelato un consumo di carburante leggermente superiore a quanto previsto dalle simulazioni. Tuttavia, stando alle parole di Fred Vasseur, i dati raccolti sono molto positivi per la pianificazione delle prossime simulazioni di Gran Premio. Il propulsore ora passerà nelle mani dello staff di Enrico Gualtieri, direttore tecnico del reparto motori Ferrari, per verificare l’usura del motore.

La Scuderia avrà a disposizione una Power Unit nuova e utilizzerà quasi certamente anche una nuova trasmissione. Strategie di recupero energetico che prevedono l’utilizzo di marce più corte per aumentare i giri del motore. Questa nuova gestione contribuisce anche a ridurre il ritardo di risposta del turbo. Ovviamente ci saranno carichi molto più elevati sulle singole marce e, in generale, sul cambio. Di conseguenza per prevenire potenziali guasti, verranno studiati i rinforzi necessari.

I vantaggi in partenza

In fase di progettazione della 067/6, la Ferrari ha scelto una turbina Honeywell più piccola rispetto a Mercedes. Una scelta che sembra essere studiata per limitare il turbolag. L’obbiettivo di Ferrari è sfruttare maggiormente l’energia elettrica in rettilineo e limitare l’impiego del MGU-K in accelerazione.

Le simulazioni delle partenze in Bahrain hanno mostrato che per caricare il turbocompressore e generare la spinta necessaria per una partenza ottimale, è necessario spingere il motore a combustione interna a regimi più elevati. Tuttavia le squadre che utilizzano un turbo più grande hanno bisogno di più tempo per completare la procedura corretta. I test di Sakhir hanno evidenziato che ci vogliono circa 10 secondi per attivare il sistema di partenza, tempo che dovrebbe essere concesso al pilota che arriva ultimo al suo posto in griglia, dato che quelli nelle prime file hanno tutto il tempo necessario per attivare la procedura.

La Ferrari ha optato per un turbo di piccole dimensioni per questa motivazione. Sempre per questa motivazione, la scuderia di Maranello si oppone a qualsiasi modifica del regolamento. Il direttore del team McLaren, Andrea Stella, però ha sollevato preoccupazioni in materia di sicurezza. I principali dubbi sono relativi al potenziale rischio che una vettura fallisca la partenza e si spenga pericolosamente all’interno del gruppo.

La commissione della Formula 1 si riunirà per discutere su moltissimi dettagli del regolamento. Molto probabilmente cercheranno dei compromessi, soprattutto per quello che concerne il rapporto di compressione del motore Mercedes.

Lorenzo Ferrari