Williams: in Canada subentra Martins

Nuovo pilota di riserva per la Williams in Canada: il francese Martins

Il team di Grove arriva a Montréal con una novità importante nella gestione dei propri piloti di riserva. La Williams ha infatti confermato che sarà Victor Martins a ricoprire il ruolo di pilota di riserva per il weekend in Canada. Ciò approfittando dell’assenza di Luke Browning, impegnato nel campionato Super Formula in Giappone.

Quest’ultimo, considerato il principale pilota di riserva della squadra, sarà infatti a Suzuka. Grazie al quarto appuntamento della Super Formula, il francese Martins ha trovato posto nel Paddock canadese. L’ex membro dell’Academy Alpine è entrato nel programma giovani del team all’inizio del 2025. Da allora il suo ruolo è cresciuto progressivamente.

Un volto non nuovo

Dopo aver partecipato alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna dello scorso anno, il pilota francese è stato promosso a collaudatore e pilota di sviluppo per la stagione 2026. Ora in Canada, rimpiazzerà Browning come pilota di riserva. Oltre all’impegno in Formula 1, il francese sta disputando anche il mondiale Endurance con Alpine, iniziando la stagione con due undicesimi posti a Imola e Spa.

In Williams lavora a stretto contatto con Sainz e Albon. Specialmente nello sviluppo al simulatore e alla preparazione tecnica della monoposto. La decisione arriva in un momento alquanto importante per la squadra inglese, reduce da un weekend incoraggiante a Miami. Dopo un inizio di campionato complicato, Williams è riuscita infatti a portare entrambe le vetture in zona punti, con Carlos Sainz nono e Alex Albon decimo al traguardo.

I frutti dei nuovi aggiornamenti

Proprio il pilota spagnolo, al termine della gara americana, ha spiegato come gli aggiornamenti introdotti sulla monoposto fossero inizialmente previsti già per la prima gara stagionale in Australia. Ma a causa dei ritardi accumulati nei mesi precedenti sono arrivati soltanto ora. Secondo Sainz, i progressi della vettura sono evidenti, anche se il team deve ancora risolvere alcuni problemi strutturali legati al peso del telaio.

“Ora abbiamo finalmente il pacchetto che avrebbe dovuto debuttare a inizio stagione“, ha dichiarato il pilota Williams. Sainz ha sottolineato come la squadra sia però ancora lontana dagli obiettivi fissati per il 2026. Il madrileno ha comunque elogiato il lavoro svolto dal team nelle ultime settimane, parlando di una lenta ma concreta ripresa.

La vera svolta, secondo l’ex Ferrari, potrebbe però arrivare soltanto nell’ultima parte di stagione. Questo perché gli sviluppi previsti dovrebbero permettere alla Williams di avvicinarsi stabilmente al centro del gruppo.

Aurora Ricci