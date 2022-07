Ferrari, allarme power unit: possibile penalità?

A causa del ritardo in classifica, i ferraristi devono puntare a una serie di doppiette per rimettersi in marcia. Ma dalla Spagna arriva una cattiva notizia

Torna a far parlare di se Carlos Miquel, giornalista spagnolo balzato agli onori per la cronaca per aver tirato in ballo un presunto complotto ai danni di Carlos Sainz. Come ricorderete, il motore dello spagnolo prese fuoco in Austria nel corso di un attacco a Max Verstappen. Quel DNF cancellò non solo una probabile doppietta Ferrari, ma anche le speranze iridate dell’iberico.

Adesso la penna spagnola, con un editoriale intitolato Ciò che la polemica nasconde, è tornato a commentare lo “stato di salute” della Scuderia di Maranello, questa volta soffermandosi sulla questione dell’affidabilità, già messa a dura prova dai diversi ritiri registrati dalle monoposto #16 e #55.

PENALITÀ IN VISTA PER LE FERRARI?

Basandosi sul chilometraggio registrato da tutta la componentistica di entrambe le power unit, è l’analisi di Miguel, Leclerc e Sainz dovranno scontare altre due – e si tratta di una previsione ottimistica – penalizzazioni in griglia. Per il giornalista spagnolo la Ferrari dovrà tornare a cambiare il propulsore sulle due vetture, dopo averlo fatto in Canada con il monegasco e in Francia col figlio d’arte.

Tuttavia, il giornalista di Marca profetizza uno scenario ancora peggiore, paventando addirittura tre possibili cambi di propulsore, con altre tre penalità da scontare in altrettanti Gran Premi. La situazione peggiore sarebbe quella di Leclerc, in piena lotta per il titolo nonostante il ritardo in classifica. Per il pupillo del Cavallino Rampante la prossima penalità è stata pronostica per il Gran Premio del Belgio, a Spa-Francorchamps, tra due gare.

Se le congetture di Miguel dovessero essere confermate, arriverebbe in modo anticipato la parola fine sul discorso mondiale costruttori. Ma anche Leclerc potrebbe dire addio, con molti rimpianti, alla corsa per il titolo, con un campionato 2022 che potrebbe essere meno incerto di quanto si potesse sperare alla vigilia del cambio regolamentare.

Dalle parti di Milton Keynes la situazione sembra più limpida che mai. Verstappen viaggia spedito verso la conquista della seconda corona, basandosi sulla propria solidità e sugli errori altrui. La RB18, peraltro, continua a non mostrare segnali di cedimento. Come si dice, chi vivrà vedrà…