Come procedono i lavori per il progetto Madring?

Il progetto Madring sta rapidamente passando dai rendering digitali alla realtà del cemento. A poco meno di due anni dall’annuncio ufficiale di Stefano Domenicali, il tracciato che ospiterà il Gran Premio di Spagna 2026 non è più solo un’idea su carta, ma un’infrastruttura visibile che ha già raggiunto il 65% dell’esecuzione totale. Un traguardo significativo che vedrà, a partire da questo giovedì, l’inizio di una fase cruciale: la stesa del primo strato di asfalto.

Tabella di marcia confermata nonostante il meteo

Nonostante le recenti ondate di maltempo che hanno colpito la capitale spagnola, i tempi di consegna rimangono invariati. La zona dell’IFEMA è un cantiere in piena attività con un obiettivo chiaro: completare il tracciato entro il 31 maggio. Il margine operativo previsto nel planning iniziale ha permesso di assorbire i ritardi causati dalla pioggia, mantenendo intatta la road map verso il debutto iridato.

Da questa settimana, il circuito inizierà a cambiare volto. Sebbene le sezioni più iconiche e complesse — come la curva sopraelevata “La Monumental” e il rettilineo principale — verranno ultimate in una fase successiva per non intralciare le normali attività fieristiche, il resto del percorso comincerà a mostrare il suo manto definitivo.

Dettagli da circuito moderno: addio ai tombini nel progetto Madring

Uno degli aspetti più interessanti emersi durante i sopralluoghi tecnici riguarda la sicurezza e l’efficienza del tracciato semi-permanente. Per evitare gli incidenti legati ai sollevamenti dei tombini, cronica spina nel fianco dei circuiti cittadini, i progettisti del Madring hanno scelto una soluzione radicale: eliminarli completamente dal percorso di gara.

L’identità del Gran Premio di Spagna 2026 inizia a delinearsi anche nelle strutture: il podio sarà integrato nella facciata principale dell’IFEMA, richiamando il concept storico di Monza, mentre i primi box modulari sono già in fase di costruzione.

L’alleanza strategica con Ford e il successo delle vendite

Il legame tra Madrid e la Formula 1 si stringe anche sul piano commerciale. Ford ha ufficializzato la sua partnership con l’evento per i prossimi cinque anni, un ritorno simbolico importante dato che i motori Ford Cosworth dominarono l’era del Jarama. Con il rientro del colosso americano nel Circus proprio nel 2026 al fianco di Red Bull, il rapporto con il Madring appare quanto mai azzeccato.

Nel frattempo, l’entusiasmo dei tifosi sembra aver spazzato via ogni scetticismo iniziale. José Vicente de los Mozos ha confermato che la risposta del pubblico è stata straordinaria: “Ad oggi abbiamo già venduto oltre 80.000 biglietti. Ogni ticket che mettiamo in vendita viene acquistato quasi istantaneamente”. A soli sette mesi dal primo test dinamico previsto in pista (con categorie minori), Madrid si prepara ad entrare nel calendario della Formula 1.

Articolo a cura di Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi