Ferrari da record in Bahrain: superati i 4500 km nei test della SF-26

Il nuovo record fatto registrare dalla Ferrari SF-26 in Bahrain

Mentre il Circus si prepara alla nuova era regolamentare del 2026, la Ferrari, nei test della SF-26 in Bahrain, sembra essere partita con il piede giusto. Sono stati superati , infatti, i 4500 km al termine della sessione dei test pre-stagionali in Bahrain. Vasseur ha rivelato che la Rossa ha percorso oltre 4500 chilometri tra lo shakedown di Barcellona e le giornate di test a Sakhir. Un numero impressionante che testimonia la solidità del nuovo progetto. Nonostante Lewis Hamilton sia rimasto fermo a bordo pista a soli 10 minuti dalla fine dell’ultima sessione, le voci di corridoio suggeriscono che il motore montato sulla vettura fosse lo stesso utilizzato fin dai primi giri in Spagna. Confermando così una durata notevole per un’unità motrice così giovane.

Nonostante il terzo tempo assoluto siglato da Hamilton nella tabella dei tempi, la Scuderia italiana mantiene un profilo basso sulla velocità pura. Il team principal del team di Maranello ha ribadito che il focus attuale non è il tempo sul giro, ma la comprensione dei sistemi: “Non stiamo parlando affatto di prestazioni per ora. Ognuno è concentrato su se stesso e sui propri riferimenti. Non possiamo fare confronti. Finora è andata bene per costruire la nostra conoscenza della vettura, ma la strada è ancora lunga“.

La corsa agli aggiornamenti

Il paddock è in fermento, con Red Bull, McLaren e Mercedes che giocano a nascondino sulle reali potenzialità delle loro vetture. Tuttavia, la vera sfida inizierà con la prossima sessione di test (sempre in Bahrain dal 18 al 20 febbraio), dove sono attesi pacchetti di aggiornamenti massicci da parte di tutte le scuderie. “Sono convinto che tutti porteranno upgrade enormi la prossima settimana e probabilmente anche a Melbourne“, ha aggiunto il manager francese.

“All’inizio della stagione sarà così, perché il tasso di sviluppo è altissimo. Ha senso accelerare la produzione di nuove parti, ma io resto concentrato sul nostro lavoro“. Dopo un 2025 deludente, chiuso al 4° posto nel Campionato Costruttori, la Ferrari punta a tornare protagonista nel 2026. Con una base solida e un’affidabilità che sembra già a prova di bomba, i tifosi della Rossa possono guardare con cauto ottimismo al debutto stagionale previsto in Australia per il primo week-end di marzo. La SF-26 ha dimostrato di poter correre a lungo, ora resta da vedere se sarà anche abbastanza veloce per riportare il titolo a Maranello.

Andrea Provenzano