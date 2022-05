Fernando Alonso pronto a essere la seconda guida di…

In questi ultimi giorni tanto si è parlato del futuro di Fernando Alonso che, a oltre 40 anni, potrebbe essere pronto a diventare una seconda guida

Nonostante l’età anagrafica lo spagnolo non sembra essere pronto a dire addio alla Formula 1. Tra qualche mese Fernando Alonso dovrà decidere cosa “vorrà fare da grande”: se rimanere in Alpine oppure se trasferirsi in qualche altra scuderia. Ma questa volta, inevitabilmente, per essere una seconda guida.

L’ovietense, che a luglio compirà 41 anni, è convinto di poter ancora provare a vincere il terzo titolo Mondiale. E forse, proprio per questo motivo, non ha nascosto che sarebbe ben disposto ad accogliere l’offerta di un team vincente dove svolgere il ruolo di pilota #2.

Nonostante la sfortuna il talento c’è

Sebbene il 2022 non sia cominciato nel migliore dei modi e Alonso si sia trovato a che fare più volte con una sfortuna nera, l’animo dell’iberico non sembra essere stato toccato da questo fattore.

Nessuno nega il talento dello spagnolo. E anche al Montmelò, Fernando ha dato prova delle sue grandi qualità come ad esempio in occasione della partenza.

“Soprattutto con questo importante cambio regolamentare, le squadre hanno bisogno che entrambi i piloti lavorino assieme per migliorare la performance generale della vettura – ha raccontato Alonso ai colleghi di Sky Sports F1 – Per migliorare l’intero pacchetto è fondamentale non solo continuare a lavorare in fabbrica ma portare a termine più giri possibili in pista“.

Alonso punta ancora al terzo Mondiale

Però bisogna anche guardare le cose in faccia. Al momento Alpine è una monoposto che gli permetterebbe di andare oltre la metà griglia. E tra il rinnovo di Perez che ancora manca ad arrivare e, soprattutto, le voci sempre più insistenti di un possibile ritiro di Vettel a fine anno, Alonso dovrà pensare bene cosa fare in futuro.

“Mi state chiedendo se sarei disponibile a un ruolo da seconda guida ma su una delle monoposto migliori della griglia? Sì, chiaramente – ha suggerito Alonso, pensando al suo futuro – Credo di avere ancora la possibilità di vincere il terzo titolo. Questo è uno dei motivi che mi spinge a continuare a correre in Formula 1. Mi sento ancora competitivo e veloce e c’è sempre la speranza di avere una monoposto che possa permettermi di arrivare al mio obiettivo“, ha concluso.