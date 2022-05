Alonso in Red Bull o Aston Martin nel 2023?

Alonso ed il suo futuro: Red Bull o Aston Martin nel 2023 o semplicemente solo voci di corridoio?

Con il suo ritorno in griglia nel 2021 Fernando Alonso ha fatto sempre parlare di sé: ottime prestazioni con l’Alpine, grandi bagarre in pista con giovani e con veterani, sorpassi formidabili e un talento che pare essere inossidabile. Insomma, Alonso è un pilota completo, ma il suo contratto con la scuderia francese scadrà a fine 2022. Quale sarà il suo futuro? Diverse voci di corridoio associano Alonso e Red Bull. Ma non solo.

Da dove arriva il rumor di Alonso-Red Bull? Da un video girato ad Imola. Nelle riprese, si vede il campione spagnolo che, nell’hospitality, parla insieme al team principal di Red Bull, Christian Horner. Questo ha scatenato un susseguirsi di voci che vedono Alonso in avvicinamento al team di Milton Keynes. Ma Horner, in dichiarazioni a Sky Sports F1, ha smentito in modo categorico: “Siamo molto contenti dei piloti che abbiamo. Fernando è un grande pilota. È fantastico che sia ancora in Formula 1 e il fatto che abbia più di 40 anni è qualcosa a cui aspirare. Tuttavia, Alonso non fa parte dei nostri piani”.

Aston Martin plausibile, ma Alpine potrebbe rinnovarlo

Un altro rumor che ha coinvolto Alonso riguarda il suo approdo in Aston Martin. Karun Chandhok, ex pilota e commentatore di Sky Sports F1, ha rivelato che il rumor principale nel paddock del weekend del Gran Premio di Miami è stato il possibile passaggio di Alonso in Aston Martin in caso di ritiro di Sebastian Vettel. Opzione al momento difficile da pensare ma pur sempre plausibile.

Infine, la stampa britannica ha assicurato che lo spagnolo sarebbe vicino al rinnovo con Alpine per altre due stagioni. Date le sue performance attuali, potrebbe essere proprio questa l’opzione che meglio descrive il futuro di Alonso. Allo stesso tempo, Alpine potrebbe voler investire anche su piloti giovani, come Piastri ad esempio. Ma nulla è certo: solo il tempo saprà dare risposte concrete.