Fernando Alonso, ottobrata al mare con la sua nuova supersportiva | Per fare 100 km gli servono 40 litri di benzina

Fernando Alonso approfitta della mini sosta della F1 per regalarsi un’ottobrata al mare con la sua nuova supersportiva.

Uno dei Mondiali più folli degli ultimi anni s’è presa una pausa prima del rush finale. La Racing Bulls ne ha approfitta per dare il benservito a Daniel Ricciardo. Si era capito e c’era pure i rumors a confermarlo, colpiscono modi e tempistiche.

Il focoso Helmut Marko avrebbe voluto cacciare il pilota australiano molto prima di Singapore, addirittura in Spagna, con quella 18esima posizione ritenuta umiliante come la 15esima a fine gara. Si è andati avanti tra mille dubbi. Nell’ultimo Gran Premio prima della sosta, l’addio definitivo e senza ripensamenti, nonostante Ricciardo faccia il giro veloce, togliendolo a Norris, rivale numero uno di Max Verstappen nella corsa al titolo. Tant’è.

C’è chi è fermamente convinto che Ricciardo continuerà la sua carriera in Nascar dopo il licenziamento dalla Racing Bulls, chi invece si aspetta un qualcosa di molto vicino al Ricciardo personaggio, magari un commentatore di qualche televisione.

Magari sarà lui a spiegare che il Mondiale di Formula 1 è sempre nelle mani di Max Verstappen, ma la rimonta di Norris, distante ora 52 punti, è da tenere sott’occhio, per due motivazioni. La prima è che la McLaren è di gran lunga la monoposto più veloce, la seconda è che la RedBull se la sta giocando con Ferrari e Mercedes, meglio non dare nulla di scontato.

Sole, spiaggia e auto

C’è chi sta pensando a come attaccare il potere e chi a difenderlo. Oppure chi come Fernando Alonso ha deciso di regalarsi una “domenica fuoriporta”: sole e spiaggia a bordo di una supersportiva, lasciando tutto il mondo fuori.

Per il bi-campione del mondo una domenica perfetta ha tre ingredienti: sole, spiaggia e l’ultima vettura arrivata nel suo garage privato. Questo fine settimana si è vantato dell’Aston Martin Valkyrie sui social media, senza tenere conto del consumo medio della sua nuova supercar.

Durante la sosta (si tornerà a correre nel week end del 20 ottobre nella Stati Uniti) Fernando Alonso a bordo del suo bolide ha percorso le Corniches: le strade che costeggiano la Costa Azzurra che attraversano Monte-Carlo.

I dettagli fanno (sempre) la differenza

Nel video pubblicato dal pilota dell’Aston Martin gli appassionati di supersportive hanno riconosciuto alcuni dettagli degli interni della Valkyrie: niente specchietti che interferiscono con l’aerodinamica, sono telecamere a proiettare le immagini che servono a pilota per guidare in sicurezza.

C’è un altro dettaglio, riflesso sullo schermo centrale, che non è passato inosservato ai più attenti agli utenti di Instagram. L’Aston Martin Valkyrie registra un consumo medio di 41 liti per 100 chilometri!