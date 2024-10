Con questa crema per le mani ti fai un volante nuovo in una sola passata | Il trucco sconosciuto ti costa 1€ al supermercato

Grazie a questo trucco sconosciuto che in pochi conoscono, voi spendete solo 1 euro al supermercato e otterrete un volante nuovo di zecca, grazie alla crema per le mani.

Ci sono principalmente tre tipi di automobilisti che possiamo trovare per strada. C’è il primo gruppo formato da coloro che trattano l’auto come una bomboniera e ogni settimana si occupano della pulizia della propria “bambina”, il secondo gruppo che fa le grandi pulizie quando c’è in programma un matrimonio o un evento pubblico e infine il terzo gruppo che procede come se nulla fosse, utilizzando l’auto come una sorta di magazzino con le ruote.

Alla fine con la propria auto bisogna poter essere liberi di viversela come uno vuole, anche se c’è da dire che una corretta pulizia, oltre a rendere l’auto meno un ricettacolo di germi, aiuta a preservare il più a lungo possibile gli interni, i quali sono soggetti a usura anch’essi.

Oggi vogliamo parlarvi di un trucco che possono applicare tutti, anche quelli più pigri, in quanto per pulire il volante, vi basterà la crema per le mani. Con 1 euro avrete risolto i vostri problemi, ecco di cosa parliamo.

I metodi per pulire gli interni dell’auto

Ci sono diversi metodi, dai più veloci a quelli più professionali per rendere lindi e brillanti i vostri interni, come appena usciti dalla concessionaria. Di prodotti professionali in commercio ce ne sono molti, come per esempio le salviette, il detergente per il volante in pelle, l’igienizzante, lo spray per gli interni e così via.

Ognuno ha una specifica funzione e soprattutto bisogna scegliere il prodotto corretto in base al tipo di materiale. Qualora non voleste acquistare specifici prodotti, potrete anche lavare il volante, le maniglie e tutti gli interni non di tessuto, con acqua e sapone.

La crema per le mani

Se siete amanti dei metodi fai da te, per pulire il volante e gli interni dell’auto, potrete in primis, lavare le superfici con acqua e sapone come vi dicevamo nel paragrafo precedente, in seguito passare un prodotto igienizzante e infine acquistare una qualunque crema idratante per le mani, la cui funzione sarà quella di fare da balsamo al materiale, rendendolo più morbido al tatto.

Badate bene però che queste soluzioni fai da te ed economiche non sono sicure al 100%, rispetto ai prodotti specifici, per questo motivo prima di utilizzare prodotti non idonei, vi conviene verificare che il materiale della vostra auto sia compatibile con questi composti o in alternativa utilizzare soltanto prodotti ufficiali.