Fernando Alonso nuovo testimonial Renault E-Tech

Fernando Alonso sarà il nuovo volto delle auto elettriche prodotte dalla Renault. Il pilota asturiano comparirà come volto noto nella campagna pubblicitaria visibile in TV a partire da domenica 21 febbraio. In Spagna, paese di origine di Fernando, la rivelazione del nuovo spot avverrà sui social network alle ore 20:00 locali e sarà presentata anche nei notiziari notturni di Antena 3, Cuatro, Telecinco e La Sexta, canali principali della TV iberica.

La gamma E-Tech Renault comprende veicoli elettrici, anche se per ora tale dicitura sta solo per i modelli ibridi. L’E-Tech compare dal 2019 anche nei propulsori della stessa Formula 1, dove la scuderia ha acquisito il nome di “Alpine”, per tracciare una linea di continuità tra il reparto corse e le auto da strada.

UN TUFFO NEL PASSATO

Dopo l’incidente in bici che lo ha visto coinvolto qualche giorno fa nei pressi di un parcheggio di un supermercato di Lugano , fortunatamente senza gravi conseguenze, se non una piccola operazione alla mascella alla quale lo spagnolo è stato sottoposto in Svizzera, Fernando Alonso torna a far parlare di sé, ma questa volta per una felice occasione. In qualità di nuovo testimonial del marchio Renault, dovrà mandare un segnale forte e chiaro: “Lavoriamo duramente non solo per far sì che l’uomo guidi meglio, ma per portare tutti più lontano“.

Come riporta Soymotor.com, il marchio ha inoltre anticipato alcuni dettagli della campagna pubblicitaria in questione. “Trasmetterà la storia della passione di ingegneri e piloti” e, strizzando un po’ gli occhi al passato, includerà anche una versione aggiornata di “Johnny e Mary” di Robert Palmer, che tre decenni fa accompagnava le immagini degli spot Renault.