“F1 – Il film” vince una statuetta agli Oscar 2026

Premio Oscar 2026 come “Miglior Sonoro” al film Apple “F1 – Il film”

“F1 – Il film” continua la sua scalata e conquista il premio come “Miglior Sonoro” agli Oscar 2026. Diretto da Joseph Kosinski, il prodotto Apple vince così una delle quattro statuette per le quali era nominato (Miglior Film, Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Migliori Effetti Visivi), aggiungendo un altro trofeo ai già diversi riconoscimenti ricevuti. Oltre a quello di questa notte, infatti, il film ha vinto due Critics’ Choice Awards, un Grammy (“Best Country Solo Performance”) e ha ottenuto due nomination ai Golden Globe.

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Una svolta per la produzione ispirata al Circus

Il premio, consegnato ai membri del team del suono (visibili sopra), rappresenta un traguardo significativo per la produzione cinematografica ispirata al mondo del Motorsport. In particolar modo, grazie al sound design ampiamente lodato per la sua capacità di ricreare in modo immersivo l’ambiente ad alta velocità del Circus. Un risultato ottenuto grazie alla combinazione di registrazioni reali, effettuate a bordo pista, e un attento lavoro di progettazione sonora. Connubio che ha permesso di riprodurre il paesaggio acustico delle moderne monoposto.

Uscito lo scorso anno, “F1 – Il film” si è rapidamente affermato come uno dei film sulle corse più ambiziosi mai realizzati. Da non dimenticare è che il progetto è stato sviluppato con un ampio coinvolgimento del paddock. Tra gli altri, importanza particolare ha Lewis Hamilton che, in questa occasione, ha rivestito il ruolo di produttore e consulente, contribuendo a garantire un elevato livello di autenticità nella produzione. Uno degli elementi chiave del film, infatti, è stato l’approccio alle riprese. Quest’ultimo ricco di numerose sequenze girate durante veri weekend di gara, in parallelo con il calendario ufficiale della Formula 1. Il film si è rivelato, inoltre, un grande successo commerciale, con un incasso di oltre 600 milioni di dollari a livello globale. Il film sul Motorsport con il maggior incasso di sempre.