Wolff: “Ecco perché Aston Martin non ha più scelto Mercedes”

Wolff: “Aston Martin ha lasciato consapevolmente Mercedes”

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha di recente spiegato il motivo del passaggio di Aston Martin a Honda, lasciando così la motorizzazione Mercedes. Il dirigente austriaco ha tenuto a precisare che questa scelta è stata presa da Aston Martin, non da Mercedes. Ha poi affermato che la scuderia di Silverstone ha preso una decisione consapevole di diventare un team ufficiale per la nuova era della Formula 1, stringendo una partnership con Honda.

Aston Martin ha operato come cliente Mercedes sin dal ritorno del marchio in Formula 1, nel 2021, quando il presidente Lawrence Stroll ha acquistato una quota del colosso britannico. Questa collaborazione va avanti da diversi anni, anche quando la scuderia era denominata Racing Point (sempre di proprietà di Stroll). La squadra ha beneficiato di notevoli investimenti sotto la gestione dell’imprenditore canadese, con l’obiettivo futuro di conquistare titoli mondiali.

La dirigenza della scuderia ha così optato per un cambio di rotta in vista della nuova era delle Formula 1 nel 2026. Tuttavia, Aston Martin e Honda hanno già dovuto affrontare diverse problematiche durante la preparazione alla nuova stagione, alcune delle quali stanno intaccando fortemente sui risultati in gara. Le difficoltà riscontrate riguardano per lo più problemi di ritmo e affidabilità, ostacolando quest’alleanza già nelle fasi iniziali.

Newey: “Ora siamo con Honda”

Adrian Newey, team principal e progettista dell’Aston Martin, è arrivato nel marzo 2025, ma è pienamente operativo all’interno della squadra solo dall’inizio del 2026. In occasione del Gran Premio d’Australia, gara inaugurale della stagione, Newey ha dichiarato: “Non so cosa avrei scelto, tra Honda e Mercedes”. “Ma ora siamo qui con Honda e il nostro obiettivo è riuscire a collaborare per raggiungere la migliore soluzione possibile“.

“A essere realistici, in questa stagione l’obiettivo principale è risolvere il problema della vibrazioni, in modo da poter correre in modo affidabile“, ha affermato. “Da lì poi si può valutare quanto le prestazioni possano migliorare, in particolare per il motore a combustione interna”. Così Newey ha risposto alle diverse domande poste sulla scelta tra Honda e Mercedes.

Wolff: “Aston Martin ha scelto di diventare team ufficiale”

Il team ufficiale Mercedes ha iniziato la nuova stagione in modo assolutamente dominante. In passato, Wolff aveva fatto intendere che Mercedes avrebbe potuto ridurre il numero dei team clienti. Tuttavia, ha precisato che la scelta di separarsi da Aston Martin non spettava a Mercedes. Per il 2026, Alpine ha sostituito Aston Martin come cliente Mercedes, unendosi così ai già clienti McLaren e Williams.

Al team principal e comproprietario della Mercedes, Toto Wolff, è stato chiesto se la Mercedes sarebbe stata contenta se l’Aston Martin avesse scelto di continuare a utilizzare la sua power unit. “Aston Martin è stata cliente e partner di Mercedes per molti anni. Continuiamo a fornire loro motori e altri componenti per le auto di serie”. “Non è stata una decisione di Mercedes quella di interrompere la collaborazione con Aston Martin”, ha chiarito Wolff.

“Credo che la decisione di diventare un team ufficiale, con Honda e il loro partner Aramco, sia stata una scelta consapevole”. “È per questo che abbiamo dovuto lasciarli andare“, ha concluso Wolff. Aston Martin, insieme al team Audi, sono le uniche due squadre che utilizzano una power unit come unici possessori, senza condividerla con altri team.