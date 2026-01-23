Il film “F1” riceve quattro nomination agli Oscar

Quattro nomination agli Oscar per il film sulla F1

Il film “F1“, diretto da Joseph Kosinki, ha ricevuto nomination agli Oscar per Miglior Film, Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Migliori Effetti Visivi. Il film, girato in diverse località che hanno ospitato i vari weekend di gara di Formula Uno, ha visto gli attori Brad Pitt e Damson Idris come protagonisti. Grazie alla produzione, gli stessi hanno avuto la possibilità di guidare versioni modificate delle monoposto di Formula Due.

La trama tratta di due piloti di Formula Uno, parte del medesimo team, APXGP, che sta vivendo un periodo di crisi. Il personaggio Sonny Hayes, interpretato da Brad Pitt, viene richiamato al Circus dopo anni di pausa dovuti ad un grave incidente. L’altro, invece, è il giovane Joshua Pearce, interpretato dall’attore Damson Idris, esordiente che darà a Sonny del filo da torcere.

Il ruolo di Lewis Hamilton nel film

Il film ha visto la partecipazione di Lewis Hamilton tra le fila della produzione. “Volevo che il film fosse il più fedele possibile alla realtà della Formula Uno“, ha dichiarato il sette volte iridato. A tal proposito, il britannico si è assicurato che le varie scene corrispondessero a come realmente funziona il mondo automobilistico. Inoltre, il commentatore di Sky F1, David Croft, ha rivelato come sia stato proprio il pilota Ferrari a volere che lui e il collega Martin Brundle fossero le voci della cabina di commento del film.

“F1” è il film sportivo che ha ottenuto il maggiore incasso di tutti i tempi: 630 milioni di dollari. Una conferma di ciò è la nomination agli Academy Awards, il più alto riconoscimento dell’industria cinematografica. Nello specifico, la nomination per l’ambito premio di Miglior film, segno indiscusso del successo della produzione cinematografica.

Riconoscimenti ottenuti

Il film ha inoltre già ricevuto due riconoscimenti, vincendo due Critics’ Choice Awards, due nomine ai Golden Globe e tre nomination ai Grammy per la colonna sonora. Non resta che aspettare il 15 marzo per la 98esima edizione degli Academy Awards, che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, per vedere se il film “F1” otterrà la famosa statuetta degli Oscar.

Sara Venturelli