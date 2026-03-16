Formula 1 2026, Villeneuve: “Divertente, ma lo avrei odiato”

Jacques Villeneuve ha parlato della nuova Formula 1 2026, del nuovo regolamento

È iniziata la nuova stagione di Formula 1 2026, con i primi due Gran Premi con il nuovo regolamento, entrato in vigore proprio quest’anno. Non sono mancate le prime reazioni, tra i piloti e i tifosi, e molti addetti ai lavori: un mix di pensiero, tra chi al momento apprezza e chi invece, non ritrova più la vera competizione. Tra loro, non manca il commento di un ex pilota di Formula 1, come Jacques Villeneuve.

La nuova Formula 1, per via dei regolamenti ha subito molti cambiamenti, a partire dal motore, che si divide a metà tra quello a combustione e quello elettrico (50:50), poi l’aerodinamica attiva e vetture molto più piccole e leggere.

“È un modo differente di correre, ma è divertente. Perciò, che cosa volete? Vuoi ottenere un bello spettacolo? Lo stai avendo,” ha dichiarato Jacques Villeneuve, nel corso di un’intervista a Sky Sport Germania alla presenza di un altro ex pilota, come Ralf Schumacher, al termine del GP Cina 2026.

Jacques: “Vediamo come si evolverà”

Alla domanda sul perché a lui, piacciono questi nuovi regolamenti, il Campione del Mondo di Formula 1 1997 ha rapidamente risposto: “Aspetta. Aspetta. Se lo stai chiedendo a un vero e puro pilota, come quando noi correvamo, penso che entrambi [Ralf ed io] lo avremmo odiato“.

“Abbiamo corso, ed è stata dura e difficile. Questa è diversa. Richiede abilità diverse. Vedrai sempre i migliori, lì davanti. È stato divertente, in quanto è nuovo, e non sappiamo che cosa aspettarci. Ma, se abbiamo 10 gare e tutte svolte allo stesso modo, a un certo punto diventerà ridondante,” ha aggiunto Villeneuve.

“La differenza nel modo in cui impiegano o no l’energia, è enorme. Ora come ora, è divertente. Vediamo come si evolverà,” ha aggiunto in conclusione, l’ex pilota canadese.